Зеленський прибув до США

Президент України Володимир Зеленський ввечері 11 грудня прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, повідомляють Бі-Бі-Сі та агенція France-Presse.

Як ідеться в повідомленні, опівдні за часом Вашингтона (це 19:00 за Києвом) Зеленський виступить в Університеті національної оборони в столиці США. Цьому виступу передуватиме вступне слово міністра оборони США Ллойда Остіна, інформує Пентагон.

На вівторок, 12 грудня, у Зеленського запланована зустріч із президентом Джо Байденом у Білому домі, а також із лідерами Конгресу, включно з Майком Джонсоном, нещодавно обраним спікером Палати представників від Республіканської партії, де настрої ультраправого крила не сприяють підтримці України.

«Візит Зеленського до Вашингтона – його третій відтоді, як Росія вторглася в Україну у 2022 році – навряд чи змінить тепер уже зацементовану динаміку у Вашингтоні, коли республіканці, навіть ті, які підтримують додаткове фінансування для України, не бажають робити більше, якщо демократи та Білий дім не погодяться на зміни політики на південному кордоні США», – відзначає телеканал CNN.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що візит Зеленського «підкреслить непохитну відданість Сполучених Штатів» Україні, яка в лютому вступить у третій рік боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Протягом усього конфлікту українські сили сильно залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброї, а також економічної та соціальної допомоги на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.