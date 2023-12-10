«Все розуміють, а голосувати бояться». Конгресмен Бойл про дії деяких республіканців щодо допомоги Україні

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл висловив побоювання, чи зможе Конгрес США взагалі ухвалити законопроєкт, який містить допомогу для України. Натомість сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, переконаний, що допомога Україні надійде, але адміністрація має серйозніше поставитися до проблеми південного кордону США, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні.

6 грудня сенатори не змогли проголосувати за початок розгляду законопроєкту – усі республіканці проголосували проти. Запит про допомогу Україні є частиною більшого додаткового запиту на суму 106 мільярдів доларів, який включає також військову допомогу Ізраїлю та індійсько-тихоокеанським партнерам, а також заходи, які пропонує Демократична партія щодо фінансування безпеки кордонів.

Як зазначають аналітики, значна частка членів Конгресу від Республіканської партії розуміє необхідність далі підтримувати Україну, але боїться, що голосування за законопроєкт, який містить допомогу України, коштуватиме їм поразки на внутрішньопартійних виборах.

Республіканці хочуть включити положення про захист кордонів США з Мексикою до законопроєкту про допомогу для України. Демократи заперечують проти пропозицій республіканців змінити правила надання притулку на кордоні США та стверджують, що запит Білого дому має розглядатися разом як частина ширшої стратегії національної безпеки.

Голосування може бути використано для «внутрішнього перевороту»

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл говорить, що в Палаті представників, де, за його підрахунками, дві третини підтримують допомогу Україні, спікер Палати Майк Джонсон може не винести відповідний законопроєкт на голосування.

«Якщо ви спікер-республіканець, ви, зрозуміло, будете дуже стурбовані тим, що якщо ви винесете на розгляд законопроєкт, який передбачає будь-яку допомогу Україні, це може бути використано проти вас як частина внутрішнього перевороту, що ми бачили в останні пару місяців», – сказав Бойл під час дискусії на події у Вашингтоні 7 грудня.

Під час дискусії на Аспенському безпековому форумі йшлося про те, що впливає на готовність законодавців надавати підтримку Україні.

Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії

Відповідаючи на питання ведучої про те, яку роль в підтримці України у Вашингтоні відіграють перемоги українців на полі бою, Бойл відповів, що дуже мало.

«Я думаю, що ті з нас, хто абсолютно відданий цьому, ми будемо віддані, незалежно від того, що відбувається на полях битв, незалежно від того, чи були виконані завдання контрнаступу, чи ні. Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії», – переконаний Бойл, який представляє Другий округ у Пенсильванії, в який входить Філадельфія, де проживає велика українська громада.

Як розподіляються настрої республіканців?

За його словами, в Республіканській партії є три течії. Перша, яка становить трохи більше від половини, – ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію.

«Мітч Макконнелл є чудовим прикладом цієї традиційної Республіканської зовнішньої політики від Ейзенхауера до Рейгана та обох Бушів – національної оборони Америки з м'язами, яка пишається бути в НАТО, пишається трансатлантичним альянсом, яка протистояла спочатку радянській, а тепер – російській агресії», – каже Бойл.

З іншого боку – ізоляціоністи, такі як Марджорі Тейлор Грін, які активно виступають проти підтримки України. Хоча вони – в абсолютній меншості, говорить конгресмен, їх найбільше чути та їхній вплив зростає.

І остання група, до якої, на його думку, входить спікер Палати представників Майк Джонсон, – це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах.

«Зокрема, один республіканець у Палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями, – а він у дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України», – навів приклад Бойл.

Колишній президент Дональд Трамп і деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців у Конгресі

Саме від рішення представників цієї групи, каже він, залежить подальша підтримка України.

На його думку, на ставлення виборців-республіканців щодо України меншою мірою впливають ізоляціоністські настрої, які завжди так чи інакше присутні в американському суспільстві, а в більшій – антиукраїнські заяви колишнього президента Дональда Трампа, ведучого Такера Карлсона та інших.

«Найбільший виклик сьогодні полягає в тому, що колишній президент Дональд Трамп і деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців у Конгресі, щоб вони голосували проти фінансування України. Ось від чого найбільша затримка», – сказав Бойл в інтерв'ю Голосу Америки після дискусії.

«Такер Карлсон – один з них, але він не єдиний. Є й інші на Fox News і подібних ЗМІ, які чинять сильний тиск на республіканців у Конгресі. І ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори через ці гучні голоси правих, які відверто агітують проти України», – наголошує Бойл.

Будь-хто за межами США мало що може зробити, щоб переконати моїх колег вчинити правильно

За його словами, візити як українських посадовців та депутатів, так і лідерів країн союзників України з метою підтримки України, таких як Девід Кемерон чи минулого тижня – членів британського парламенту – не шкодять, але й мало впливають на цю ситуацію.

«Будь-хто за межами США мало що може зробити, щоб переконати моїх колег вчинити правильно. Думаю, що з цим викликом члени Конгресу лише самі можуть впоратися», – сказав Бойл.

Сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, який послідовно підтримував Україну, як і решта республіканців у Сенаті, проголосував проти початку розгляду законопроєкту, який міститиме підтримку України.

Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону

Таке голосування він пояснив тим, що республіканці таким чином намагаються довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.

«Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні ухвалити. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 000 нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу», – відповів Ріш на запитання Голосу Америки після свого виступу на Аспенському безпековому форумі.

Пояснюючи прив’язку допомоги України, потреба в якій є нагальною та критично важливою, до питань, що стосуються перетину кордону, розгляд яких може затягнутися на тижні та місяці, Ріш сказав, що не думає, що це затягне процес ухвалення рішень.

«Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно», – сказав він.

Заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер, який також брав участь в Аспенському безпековому форумі, наголосив, що президент США відкритий до переговорів щодо питань кордону і вніс пропозиції про залучення додаткових ресурсів для кордону, але президент Джо Байден не піддасться «ультиматумам радикально налаштованої частини» Республіканської партії.

«Якщо Путін зможе досягти успіху, він піде далі» – Бойл

Конгресмен Бойл, вважає, що якщо США відмовляться від підтримки України, то вони підірвуть цим і підтримку Києва союзниками по трансатлантичному альянсу.

«Думаю, наслідки навіть важко уявити... Я справді вірю, що якщо Володимир Путін зможе досягти успіху в Україні, він зарахує собі перемогу і піде далі. Він вже втручається в демократії багатьох країн НАТО», – зазначив Бойл під час виступу.

Втім, сказав конгресмен, не варто впадати у розпач. З його досвіду важких перемовин в Конгресі, коли здавалося успіху вже не можливо досягнути, ставався прорив.