Зеленський у понеділок розпочинає візит до США. У планах – зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня розпоне робочий візит до Сполучених Штатів Америки, інформує в неділю Офіс українського президента.

«Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів. Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році», – йдеться в повідомленні.

Візит раніше не був анонсований. Сьогодні Зеленський був у Буенос-Айресі на інавгурації тамтешнього нового президента. Відстань від Аргентини до США повітрям орієнтовно від 10 годин льоту.

Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів. І Білий дім, і українська влада неодноразово застерігали, що це вкрай загрозливо для подальшої боротьби з російською агресією.