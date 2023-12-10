На інавгурації аргентинського президента відбулася розмова Зеленського з Орбаном. Офіційних деталей немає

На офіційній церемонії інавгурації в Буенос-Айресі новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея фото- і відеокамери зафіксували момент, як президент України Володимир Зеленський говорить щось до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зафільмували вербальний контакт західні агенції і Youtube-канал Сенату Аргентини.

Звернення виглядає емоційним, але що є предметом розмови невідомо, як і те, що каже у відповідь українському президентові угорський прем’єр.

В офіційному повідомленні Офісу президента України про участь Зеленського в інавгурації згадки про цю розмову немає, однак також є фото, де президент стоїть поруч із Орбаном на відстані витягнутої руки.

В ОПУ лише згадують, що «президент України також неформально поспілкувався з главами держав та урядів іноземних країн».

Раніше сьогодні по телефону, будучи в Аргентині, Зеленський поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. Останній якраз днями приймав у Парижі голову угорського уряду Віктора Орбана. Той продовжує дотримуватися позиції проти початку переговорів про вступ України до ЄС, заявляючи, що «країна не готова до цього».

Угорщина системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких рішень щодо України – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Поза тим у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето на допомогу Києву.