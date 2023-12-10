Зеленський прибув до Аргентини: обговорив із Макроном новий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Аргентину обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном наступний оборонний пакет для України.

«Поінформував Емманюеля (президента Франції Емманюеля Макрона – ред.) про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України. Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16. Розповів про функціонування «зернового коридору», яким, попри всі намагання Росії, вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів», – написав глава держави.

Він зазначив, що наголосив на «важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС». За його словами, рішення Європейської ради «матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії».

«У зв’язку з цим я високо ціную особисті зусилля президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС», – наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський регулярно підтримує контакти з лідерами західних країн, які допомагають Україні в її опорі російській агресії. У попередній розмові з Емманюелем Макроном, яка відбулася у жовтні, сторони зосередились на зміцненні оборони України.