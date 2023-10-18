Зеленський розповів Макрону, що «Україна високо цінує військову допомогу Франції»

Президент України Володимир Зеленський повідомив увечері 18 жовтня, що провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.

«Україна високо цінує військову допомогу з боку Франції. Ми з президентом Макроном зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей України. Обговорили чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо формули миру», – вказав глава української держави в телеграмі.

Також Зеленський і Макрон обговорили події на Близькому Сході і відзначили, що «цивільне населення має бути захищене», а «подальша ескалація в регіоні є неприйнятною».

Президент України Володимир Зеленський регулярно підтримує контакти з лідерами західних країн, які допомагають Україні в її опорі російській агресії. У попередній розмові з Емманюелем Макроном, яка відбулася у вересні, сторони також обговорювали експорт українського зерна та безпеку в Чорному морі.

Пресслужба Макрона наразі не повідомляє подробиць цієї розмови.