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Зеленський каже, що з Орбаном поговорив «максимально відверто», а у Вашингтоні очікує на «вагомі речі»

«Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше»
«Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше»

Президент України Володимир Зеленський вночі прокоментував повідомлення про свою розмову із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на церемонії інавгурації аргентинського президента.

«На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи», – сказав Зеленський.

Також він висловився про плани свого дводенного візиту до США.

«Разом із командою буду у Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили», – сказав Зеленський.

Напередодні стало відомо про візит Зеленського до США на тлі заблокованої американськими законодавцями допомоги Україні у понад 60 мільярдів доларів.

Крім того, з прем’єром Угорщини, яка системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України, учора у Буенос-Айресі Зеленський зумів переговорити. Угорська сторона публічно не повідомляла про предмет розмови президента України з Віктором Орбаном.

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