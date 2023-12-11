Зеленський каже, що з Орбаном поговорив «максимально відверто», а у Вашингтоні очікує на «вагомі речі»

Президент України Володимир Зеленський вночі прокоментував повідомлення про свою розмову із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на церемонії інавгурації аргентинського президента.

«На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи», – сказав Зеленський.

Також він висловився про плани свого дводенного візиту до США.

«Разом із командою буду у Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили», – сказав Зеленський.

Напередодні стало відомо про візит Зеленського до США на тлі заблокованої американськими законодавцями допомоги Україні у понад 60 мільярдів доларів.

Крім того, з прем’єром Угорщини, яка системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України, учора у Буенос-Айресі Зеленський зумів переговорити. Угорська сторона публічно не повідомляла про предмет розмови президента України з Віктором Орбаном.