Підтримка і нагальні потреби України: у Білому домі розповіли, з якою метою Байден запросив Зеленського на зустріч

У Білому домі підтвердили заплановану зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Як заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, зустріч відбудеться 12 грудня у Вашингтоні.

«Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу подальшу підтримку Сполучених Штатів у цей критичний момент», – зазначила речниця.

Раніше сьогодні Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський 11 грудня розпоне робочий візит до США.

«Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів. Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році», – йдеться в повідомленні.

Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів. І Білий дім, і українська влада неодноразово застерігали, що це вкрай загрозливо для подальшої боротьби з російською агресією.