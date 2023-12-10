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Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю

Володимир Зеленський та Даніель Нобоа, президент Еквадору (п) на зустрічі в Аргентині, 10 грудня 2023 року
Володимир Зеленський та Даніель Нобоа, президент Еквадору (п) на зустрічі в Аргентині, 10 грудня 2023 року

Під час робочого візиту до Аргентини президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю Даніелем Нобоа, Луїсом Лакальє Поу та Сантьяго Пеньєю, повідомляє Офіс українського президента.

Згідно з повідомленням, в перебігу зустрічей йшлося зокрема про співпрацю з країнами Латинської Америки, про українську «Формулу миру», можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка тощо.

Усіх трьох лідерів держав Зеленський запросив відвідати з візитами Україну.

Президент України нині перебуває в Буенос-Айресі, куди прибув на інавгурацію новообраного президента Хав’єра Мілея.

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