Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю

Під час робочого візиту до Аргентини президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю Даніелем Нобоа, Луїсом Лакальє Поу та Сантьяго Пеньєю, повідомляє Офіс українського президента.

Згідно з повідомленням, в перебігу зустрічей йшлося зокрема про співпрацю з країнами Латинської Америки, про українську «Формулу миру», можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка тощо.

Усіх трьох лідерів держав Зеленський запросив відвідати з візитами Україну.

Президент України нині перебуває в Буенос-Айресі, куди прибув на інавгурацію новообраного президента Хав’єра Мілея.