Президентом Аргентини обрали правого популіста Хав’єра Мілея. Зеленський подякував йому за підтримку України

В Аргентині у другому турі президентських виборів, що відбувся 19 листопада, перемагає правий популіст, кандидат від опозиційної лібертаріанської коаліції «Свобода наступає» Хав’єр Мілей.

Офіційні підсумки виборів ще не підбиті. Однак після підрахунку понад 99% протоколів Мілей набирає близько 56% голосів виборців. Його суперник, міністр економіки Серхіо Масса вже визнав поразку і побажав успіхів новому президентові.

Мілей раніше заявляв, що відмовиться від зв’язків із такими країнами, як Росія, Китай і Бразилія, посилаючись на незгоду з політикою їхніх урядів.

Він також висловив підтримку Україні в її війні з Росією і сказав, що бачить США й Ізраїль головними партнерами Аргентини.

Президент України Володимир Зеленський привітав Мілея з обранням.

«Вітаю з переконливою перемогою на виборах президента Аргентини. Вдячний за чітку позицію на підтримку України. Працюватимемо разом над розвитком українсько-аргентинської співпраці й відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві», – написав він у соцмережі X.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії звернули увагу на низку заяв Хав’єра Мілея щодо РФ, але хочуть підтримувати міцні зв’язки з Буенос-Айресом.

Вибори в Аргентині відбулися на тлі економічної кризи. Річна інфляція в країні зараз перевищує 140%, а двоє з п’яти аргентинців живуть у злиднях.

53-річний Мілей, який зробив символом своєї кампанії бензопилу – як ілюстрацію планів щодо урізання бюджетних видатків і розчленування політичного істеблішменту – запропонував рятувати економіку радикально. Зокрема, він пообіцяв закрити центробанк, «кинути хворий песо заради долара» і відмовитися від найбільших торгових партнерів країни – Китаю й Бразилії – на користь США. Він також ставив під сумнів необхідність приєднання країни до БРІКС – клубу найбільших незахідних економік світу, що включає Росію. Мілей виступав проти абортів, за носіння вогнепальної зброї, заперечував, що причиною зміни клімату є діяльність людини.

Через його різкий стиль і суперечливі висловлювання Мілея порівнювали з колишнім президентом США Дональдом Трампом і експрезидентом Бразилії Жаїром Болсонару, низка коментаторів характеризувала його як крайньо правого політика. Трамп уже привітав Мілея із перемогою.

Новий президент Аргентини має вступити на посаду 10 грудня.