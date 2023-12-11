«Його слова нічого не варті»: Зеленський вкотре відкинув можливість переговорів з Путіним

Президенту РФ Володимиру Путіну «не потрібен мир в Україні», зазначив глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

«Перш за все, йому (президенту РФ Володимиру Путіну – ред.) не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну», – сказав президент.

Зеленський заявив, що «не уявляє переговорів з російським диктатором чи російською стороною про людей, які живуть на окупованих територіях України».

«Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які знаходяться в якихось містечках-селищах, яких окупували, які там живуть. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?», – висловився глава держави.

Президент наголосив, що згідно з Конституцією України він «повинен захищати права і свободи людей, допомогти і звільнити від загарбників, поруч із ним мають бути громадяни, які готові взяти у руки зброю та допомогти людям в окупації».

«Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Але ця людина (президент Росії Володимир Путін – ред.) не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну – це два слова по телефону. Сказати своїм військам відійти. Це відновлення, це повне відновлення (території – ред.), далі – це чисто дипломатія, далі розмова без будь-якої зброї. Ця людина не хоче це робити, вона не зацікавлена», – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у 2014 році після окупації Росією частини Донбасу Путін заявляв, що «не збирається йти повномасштабною війною проти України». Тоді виправданням президента РФ було те, що «він нібито допомагає російськомовним», наголосив Зеленський.

«Якщо це так, для чого він пішов повномасштабною війною? Все, що він каже, це неправда. Він не зацікавлений в незалежній Україні, йому потрібна Україна як частина, анклав Росії, що він зробив з Білоруссю, що робив з Молдовою, Грузією. Всюди, як у нас – захоплена частина цілісної території, щоб не було стабільності і вже через час прийти і захопити повністю. Україна просто велика держава і йому не вдалося. Тому, що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, слово якої варто нічого. Це не гарантії», – наголосив Зеленський.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Росія не має наміру вести «серйозні переговори» з Україною.

На позачерговому онлайн-саміті G20 Путін заявив, що «Росія ніколи не відмовлялася» від мирних переговорів з Україною. Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Президент Володимир Зеленський раніше вже неоднаразово наголошував, що Україна не буде вести переговори з Москвою, доки Росія повністю не піде з українських територій.

У нещодавному інтерв’ю The Sun Зеленський наголосив, що Київ не підтримує «мир за будь-яку ціну». «Ми не віримо ні Путіну, ні Росії, ми не віримо, що вони хочуть закінчити війну. Вони хочуть нас вбити. А ми хочемо справедливості. Тому ми не говоримо про мир за будь-яку ціну. Ми говоримо про справедливий мир. Чи важко на полі бою? Так. Але дружити чи сідати за дипломатичний стіл зараз із Росією? Ні», – сказав президент.

На початку листопада американський телеканал NBC News із посиланням на двох високопосадовців США – одного нинішнього й одного колишнього – повідомив, що представники США і Євросоюзу нібито почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з Росією для припинення війни.

За словами співрозмовників телеканалу, в розмовах торкалися того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Водночас у Державному департаменті США заявили, що не знають про розмови з Україною щодо «мирних переговорів» із Росією.

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Наразі російські війська окупували частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.