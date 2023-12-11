Росія хоче провести вибори президента на окупованій території України

Росія хоче провести президентські вибори в чотирьох частково окупованих регіонах України.

Йдеться про частково окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.



Центральна виборча комісія РФ ухвалила це рішення після консультацій із ФСБ, Міноборони і представниками російської окупаційної влади.

Днями у МЗС України плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України назвали «незаконними й нікчемними» і закликали міжнародну спільноту рішуче засудити цей намір Москви.

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Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють висунутися на п’ятий термін чинному президенту Володимиру Путіну.

Видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, раніше у листопаді писало, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російські війська окупували частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У вересні Росія вже проводила голосування на незаконно окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Влада України та Захід засудили ці дії Москви.