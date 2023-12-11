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Росія хоче провести вибори президента на окупованій території України

Йдеться про частково окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.  Фото ілюстративне
Йдеться про частково окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.  Фото ілюстративне

Росія хоче провести президентські вибори в чотирьох частково окупованих регіонах України.

Йдеться про частково окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Центральна виборча комісія РФ ухвалила це рішення після консультацій із ФСБ, Міноборони і представниками російської окупаційної влади.

Днями у МЗС України плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України назвали «незаконними й нікчемними» і закликали міжнародну спільноту рішуче засудити цей намір Москви.

Читайте також: Майбутнє Путіна вирішуватиметься на війні в Україні, а не на виборах у РФ – іноземні оглядачі

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють висунутися на п’ятий термін чинному президенту Володимиру Путіну.

Видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, раніше у листопаді писало, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російські війська окупували частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У вересні Росія вже проводила голосування на незаконно окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Влада України та Захід засудили ці дії Москви.

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