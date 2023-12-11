Радіо Свобода Weekly: Від початку осені було завдано близько 50 ударів по території Росії

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Україна переносить війну на територію Росії?

Війна на території Росії – тема, про яку говорять мало і зазвичай у світлі якихось прикордонних інцидентів або атак безпілотників. Спробуємо розібратися, як дрони-камікадзе атакують військові об'єкти в РФ і чи може Україна перемогти, якщо війна йтиме лише на її території?

Україна офіційно не визнає ударів по території Росії. Зокрема, якщо йдеться про прильоти в глибокому російському тилу. Але такої, як кажуть в Україні, «бавовни» за час великої війни було в РФ чимало.

За даними ВВС, з посиланням на повідомлення російських ЗМІ і місцевої влади, з січня по 30 серпня 2023 року в Росії, а також в окупованому Криму було понад 190 таких ударів. У свою чергу, ми підрахували прильоти безпілотників від початку осені і лише по території Росії – загалом близько 50 атак – часто по кілька БПЛА. Текстова публікація тут

Підтримка і нагальні потреби України: у Білому домі розповіли, з якою метою Байден запросив Зеленського на зустріч

У Білому домі підтвердили заплановану зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться 12 грудня у Вашингтоні.

«Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу подальшу підтримку Сполучених Штатів у цей критичний момент», – зазначила речниця.

Раніше Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський 11 грудня розпоне робочий візит до США. Про це тут

На інавгурації аргентинського президента відбулася розмова Зеленського з Орбаном. Офіційних деталей немає

На офіційній церемонії інавгурації в Буенос-Айресі новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея фото- і відеокамери зафіксували момент, як президент України Володимир Зеленський говорить щось до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зафільмували вербальний контакт західні агенції і Youtube-канал Сенату Аргентини.

Звернення виглядає емоційним, але що є предметом розмови, невідомо, як і те, що каже у відповідь українському президентові Орбан. Більше інформації та світлини за лінком

«Втрат багато». Бійці ЗСУ про противника і бої у Запорізькій області

Російські військові стягують техніку до Роботиного Запорізької області, повідомили аналітики Deepstate. Окупанти не лише обороняються, а й намагаються штурмувати в районі звільненого населеного пункту.

Попри труднощі, ЗСУ просуваються уперед, долаючи другу лінію фортифікацій армії РФ на Мелітопольському напрямку. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Тиха депортація». Крим.Реалії зняли фільм про тиск Росії на кримських татар

Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) завершили зйомки фільму про те, як кримських татар витісняють з Криму, як Росія знову залишає кримських татар без дому.

Герої фільму розповіли свої життєві історії, як вони залишили окупований Росією Крим, що вони пережили, чому у них не було вибору залишитись, де і як живуть зараз і чи зможуть повернутися в Крим.

Їх ув'язнювали, катували, переслідували, їм загрожувала смерть. Вони могли опинитися в російській армії. Історія 1944 року повторюється: тоді радянська влада насильно вивозила кримських татар у товарних вагонах, а зараз Росія змушує представників корінного народу Криму покинути рідний дім. Більше інформації та трейлер фільму тут

Кидали у вогонь «Кобзар». Окупанти знищують українську літературу на захопленій території

На окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей окупаційна влада знищила майже всю українську літературу. Натомість росіяни завезли туди 2,5 млн своїх книжок, повідомили в українському Центрі національного спротиву.

Українські книжки окупаційна влада називає «екстремістськими», і створила спеціальний перелік заборонених книг, у якому є видання й іноземних авторів, зокрема письменників зі США та Нової Зеландії.

На окупованих територіях не лише забирають книги з полиць, частину українських видань викидають як сміття або спалюють. Дивіться і читайте про це за лінком

Рух Медведчука дійшов до Сербії: там його очолив проросійський політик Драган Станоєвич

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації «Другая Украина», яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук. Керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію.

Саму організацію «Другая Украина», засновану Медведчуком у Росії, перейменували. Тепер це не «регіональний», а «міжнародний громадський рух». Про це повідомляють журналісти «Схем» (Радіо Свобода) з посиланням на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Російської Федерації.

Представництво російської організації «Другая Украина», відповідно до реєстру юридичних осіб Сербії, було відкрито в серпні 2023 року. Відповідно до даних із офіційного витягу, «Представништво покрета «Друга Украина» (назва філії сербською мовою) метою своєї діяльності декларує «налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України». Більше про це тут

Експрезидент Польщі Квасневський спрогнозував, як довго Путін воюватиме проти України

Людина, яка привела Польщу до НАТО і ЄС. Його називають впливовим світовим політиком і великим другом України. Александр Квасневський, який керував Польщею дві каденції поспіль (1995–2005 роки), залишається дипломатом, політичним і державним діячем.

В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Александр Квасневський розповів: про закулісся європейської політики; про те, як можна розв’язати кризу на польсько-українському кордоні; поділився думками, чому спільна історія досі розділяє українців та поляків; коли Путін «втратив зв’язок із реальністю» і як довго він готовий вести війну проти України. Текстова публікація тут

Під наглядом Кремля: спецслужби РФ роками отримували відео з тисяч камер спостереження по всій Україні?

Окупація Криму, вторгнення Росії у 2014-му, початок повномасштабної війни у 2022-му – весь цей час в Україні встановлювалися та функціонували тисячі камер відеоспостереження, які працюють на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL.

В Україні їх закуповували як державні підприємства, в тому числі, для встановлення на об’єктах критичної інфраструктури, наприклад на ЧАЕС, так і приватний бізнес. Масово купували їх у роздріб і пересічні українці в цілях безпеки для своїх помешкань.

Але експеримент «Схем» показав – відео із цих камер, перш ніж надійти на телефон чи комп’ютер споживача, потрапляє на сервери, які перебувають прямо на території Кремля у Москві і належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ РФ. Як тисячі камер роками могли передавати відео з України до РФ, чи знали про це відповідальні органи в Україні і який ризик залишається зараз? Текстова публікація тут

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Драма бюджету-2024: чим закрити діру у 41 млрд доларів та де взяти гроші на соціальні виплати

Половина на нацбезпеку та оборону, ще половина – у дефіциті. За такий головний кошторис недавно проголосували народні депутати, а згодом його підписав президент.

Цифри на папері є, та чи будуть під ними реальні кошти – все ще питання. Бо кошти чекають від міжнародних партнерів, якими, зокрема, мають покрити усі соцвиплати. А у партнерів – США та ЄС – тривають політичні баталії.

Тож із яким бюджетом Україна прямує у новий воєнний рік? Радіо Свобода розпитало експертів та депутатів і проаналізувало: скільки коштів перебачили на пенсії та субсидії; як зросте «мінімалка» та прожитковий мінімум; як держава пропонує закривати дефіцит бюджету, який у 2024-му становитиме половину всього кошторису. Про це тут

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