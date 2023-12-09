«Втрат багато». Бійці ЗСУ про противника і бої у Запорізькій області

Російські військові стягують техніку до Роботиного Запорізької області, повідомили аналітики Deepstate. Окупанти не лише обороняються, а й намагаються штурмувати в районі звільненого населеного пункту. Попри труднощі, ЗСУ просуваються уперед, долаючи другу лінію фортифікацій армії РФ на Мелітопольському напрямку.

«Далі друга лінія оборони ще міцніша. Більш ущільнена, більше закопана. Бліндажі на 18 осіб по два ліжка. Тобто укріплений район аж занадто. Тут перший прорвали, другий буде складніше. Хоча все одно прориваємося», – каже командир взводу 65-ї ОМБр ЗСУ Сергій Семениченко.

Вони просто на ура йдуть. Або обкурені чи вони щось прийняли

Від початку повномасштабного вторгнення, коли армія РФ швидко захопила південь України, там побудували ешелоновану лінію оборони .

«Там роками будувалося. Звісно, вони від початку там. Вони закріплені у цих районах ще від самого початку. І закопувалися вони дуже добре. Все, що можна, все робимо. Втрат багато. Страшно втратити своїх. Але все одно, проходимо, штурмуємо. Наша земля», – розповідає Сергій Семениченко.

Навіть під час активних бойових дій окупаційні війська продовжують зводити укріплення.

«Ми дивилися по БПЛА. Вдень вони ховаються, а вночі копають просто на ура. Незважаючи ні на що. Вони не бояться жодних автоматів. Єдине, що «покемон» (ПКМ – кулемет Калашникова модернізований), «покемон» їх, звичайно, утримує. Потрібно щось ще страшніше та більше. А автомати ні. Вони просто на ура йдуть. Або обкурені чи вони щось прийняли. Але вони йдуть просто», – каже командир взводу 65-ї ОМБр ЗСУ Сергій Семениченко.

Відбивши штурми противника, українські піхотинці метр за метром просуваються вперед. Їх прикриває підрозділ протитанкістів 65-ї ОМБр ЗСУ.

«У нас був один не знешкоджений а пошкоджений танк противника, який хотів провести вогневе ураження нашої піхоти, але завдяки тому, що його пошкодили, він не провів жодного пострілу і відійшов з вогневої позиції», – розповідає командир роти керованих протитанкових ракет 65-ї ОМБр ЗСУ Сергій Зугравий з позивним «Сайгон».

Спочатку протитанкісти воювали радянськими ПТРК «Конкурс», згодом, отримали від західних партнерів України «Хамві» з ракетами TOW.

обрив струни не давав можливості знищити противника, а ракета влучала в танк

«TOW – керована ракета, з оптичним наведенням, керована дротами. Дальність: 3 кілометра 750 метрів, 152-й калібр. Подвійний кумулятив, який підриває танк з даху. Тобто там найменша, найтонша броня і туди потрапляє, магнітний пускач, вона летить над танком і підриває його. Ймовірно підпалює бк танка і відриває башту. Або може стріляти прямою наводкою, якщо це ціль якась більш легка, тоді можна вистрілити прямою наводкою. В БТР або БМП», – пояснює військовослужбовець роти керованих протитанкових ракет 65-ї ОМБр ЗСУ.

Екіпаж «Хамві» може бути готовий до бою за 5 хвилин, розповідають протитанкісти. І це одна з головних переваг над противником.

«Вона дуже мобільна. В «Хамві» дуже класна база, це прохідна машина. Як показує практика, дуже добре захищена від мінних перешкод. Неодноразові були випадки, як ця машина потрапляла на міну і за рахунок капсульного захисту в першу чергу машина була знерухомлена, але особовий склад був захищений», – каже командир роти керованих протитанкових ракет 65-ї ОМБр ЗСУ Сергій Зугравий.

«Тут є броня, бронепакети на склі по колу. Власн капсула, там де люди, вони відокремлені від боєкомплекту, він позаду знаходиться. І, якщо навіть воно здетонує, то це не нашкодить персоналу», – пояснює військовослужбовець роти керованих протитанкових ракет 65-ї ОМБр ЗСУ.

Щоправда, у ракет TOW є свій слабкий бік, пояснюють бійці. Вони не можуть бути максимально ефективними саме на півдні України, у битвах за посадки.

У них тих КАБів там мільйон

«Тут є свої нюанси. Тому що ракети, які в нас є на озброєнні, вони керуються дротами. Наші американські партнери з метою безпеки створили це озброєння таким чином, що, коли ракета втрачає керування, а це обрив дрота через звичайну посадку чи через якусь перешкоду, ця ракета взагалі блокується на розрив. Були саме два випадки, коли обрив струни не давав можливості знищити противника, а ракета влучала в танк. Але у двох цих випадках противник відходив з позиції і не завдавав шкоди нашій піхоті», – розповідає командир роти Сергій Зугравий.

Позиції українських бійців на півдні України російські війська регулярно атакують КАБами.

«КАБами б’ють дуже часто по позиціях. Це не просто вже б'ють по Оріхову чи по Роботиному. Б’ють прямо по позиціях. Ми були, ходили, дивилися, нам там дещо треба було. І ми тільки пішли звідти, відійшли на метрів 600-700, може менше десь, я точно не пам’ятаю, і прилетіло два КАБа в це місце», – каже командир 3-го відділення 65-ї ОМБр ЗСУ з позивним «Дід».

Проти їхніх 20-и пострілів міномета, у нас виходило до 5-и

«Заходимо в бліндаж, а там в бліндажі, розумієте, там зроблено взагалі, командир взводу або командир роти може викликати авіацію. Дуже потужно зроблено. Відпрацьовувала авіація, потім по тим позиціям вже КАБи почали відпрацьовувати. Якщо раніше по тим позиція вони взагалі не пускали ті КАБи, то як так розумію у них тих КАБів там мільйон», – розповідає заступник командира 2-го батальйону з МПЗ 65-ї ОМБр ЗСУ з позивним «Полтава».

На півдні України у російських військових перевага в озброєні та боєкомплекті, кажуть бійці ЗСУ.

«Проти їхніх 20-и пострілів міномета, у нас виходило до 5-и. Ось і вся різниця. Бойових машин там також багато. Озброєні вони більше та краще. Плюс їх БПЛА та розвідка вона працює набагато краще, ніж наша. Хоча наші вже трошки не поступаються, але електронікою вони більше розвинені. Камікадзе теж. Наші вигадували так, що на якусь пташку ми робили самі, які скидали ті ж гранати. А в них це вже все є. Тому з ними важче воювати. Тяжко, але все ж таки рухаємося», – каже командир взводу 65-ї ОМБр ЗСУ Сергій Семениченко.