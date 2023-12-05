Після публікації «Схем» в прокуратурі заявили, що розслідують закордонні поїздки нардепа від ОПЗЖ

В Офісі генерального прокурора після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України.

В ОГП не назвали прізвища депутата, утім з описаних обставин зрозуміло, що йдеться про парламентаря Віталія Борта, обраного від «ОПЗЖ», це підтверджують і джерела «Схем» в ДБР.

За даними слідства, народний обранець двічі здійснював виїзд за кордон нібито з метою відрядження до країни Європейського Союзу у квітні та липні 2023 року, а насправді «у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію».

Днем раніше журналісти «Схем» повідомили, що у квітні та у липні 2023 року Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. За даними «Схем», усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт 8 разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів. Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні та липні 2023 року він зустрічався з нев’їздним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Борт не відповів на запитання журналістів «Схем», чому перебував за кордоном довше визначеного у дозволі на виїзд часу.

Перші запити журналістів щодо поїздок депутата Борта були відправлені у Верховну Раду наприкінці вересня. Кримінальне провадження, як випливає з повідомлення ОГП, було зареєстроване за місяць після цього.

«Генеральним прокурором 27 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службового підроблення народним депутатом України IX скликання (ч. 1 ст. 366 КК України)», – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень Голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію», – додають в Державному бюро розслідувань, яке здійснює досудове розслідування в цьому провадженні.

За даними джерел «Схем» з доступом до бази перетину кордону, 12 квітня 2023 року Борт залишив країну через КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною і повернувся тим же маршрутом через місяць – 12 травня 2023 року.

Як повідомили «Схемам» в апараті Верховної Ради, в цей період Борт перебував у відрядженні в Угорщині, але відряджався депутат всього на три дні – з 12 по 14 квітня 2023 року. Таким чином, Борт пробув за кордоном на 28 днів більше, ніж передбачалося відрядженням. За цей час депутат пропустив два дні роботи у сесійній залі Верховної Ради – 2-го і 3-го травня.

2 липня 2023 року Віталій Борт залишив територію України також через КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною, а повернувся 30 липня. В апараті Верховної Ради на запит «Схем» повідомили, у липні цього року Борт за погодження голови парламенту мав відрядження до Угорщини, але лише на три дні – з 3-го по 5-те липня.

Виходить, Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж передбачало відрядження, пропустивши п’ять днів роботи у сесійній залі Верховної Ради – 13-14 липня та 26-28 липня.

«Схеми» звернулися за коментарем до Віталія Борта з проханням повідомити – чому він перебував за кордоном довше, ніж було дозволено відрядженням і з якою метою відвідував Угорщину. На дзвінки та повідомленням народний депутат не відповів, як і його помічники.

На сайті Верховної Ради зазначено, що народний депутат Борт є членом групи з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною.

У апараті ВР «Схемам» у відповідь на запит надали звіти депутата Борта за квітневе та липневе відрядження. У обох випадках він зустрічався з Лорінцом Ночо – заступником лідера Християно-Демократичної народної партії, яка входить в коаліцію з правлячою партією «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Звітуючи про своє відрядження, Борт не повідомляв, з яких причин він перебував за кордоном довше зазначеного терміну, пропускаючи роботу у сесійній залі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де, зокрема, провів 28-денну новорічну відпустку. Усі вісім разів депутат залишав Україну через КПП на кордоні з Угорщиною. За кордоном від початку вторгнення Борт провів 207 днів.

У січні цього року Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, постановою №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації і на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.