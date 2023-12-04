Нардеп від ОПЗЖ відряджався в Угорщину на 6 днів, а пробув за кордоном 2 місяці і зустрічався з нев’їзним соратником Орбана – «Схеми»

Віталій Борт, 51-річний народний депутат, обраний від нині забороненої «ОПЗЖ», у квітні й у липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. Про це свідчать дані перетину кордону, отримані журналістами проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) від джерел із доступом до таких даних.

У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів. Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Борт не відповів на запитання журналістів «Схем», чому перебував за кордоном довше від визначеного у дозволі на виїзд часу.

За даними джерел «Схем» з доступом до бази перетину кордону, 12 квітня 2023 року Борт залишив країну через КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною і повернувся тим же маршрутом через місяць – 12 травня 2023 року.



Як повідомили «Схемам» в апараті Верховної Ради, в цей період Борт перебував у відрядженні в Угорщині, але відряджався депутат всього на три дні – з 12 по 14 квітня 2023 року. Таким чином, Борт пробув за кордоном на 28 днів більше, ніж передбачалося відрядженням. За цей час депутат пропустив два дні роботи у сесійній залі Верховної Ради – 2-го і 3-го травня.



2 липня 2023 року Віталій Борт залишив територію України також через КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною, а повернувся 30 липня. В апараті Верховної Ради на запит «Схем» повідомили, що в липні цього року Борт за погодження голови парламенту мав відрядження до Угорщини, але лише на три дні – з 3-го по 5-те липня.



Виходить, Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж передбачало відрядження, пропустивши п’ять днів роботи у сесійній залі Верховної Ради – 13-14 липня і 26-28 липня.

«Схеми» звернулися за коментарем до Віталія Борта з проханням повідомити: чому він перебував за кордоном довше, ніж було дозволено відрядженням і з якою метою відвідував Угорщину. На дзвінки й повідомленням народний депутат не відповів, як і його помічники.



На сайті Верховної Ради зазначено, що народний депутат Борт є членом групи з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною.

В апараті ВР «Схемам» у відповідь на запит надали звіт депутата Борта за квітневе відрядження з 12-го по 14 квітня.



У ньому вказано, що у цей період Борт зустрівся з одним депутатом Національної асамблеї Угорщини на ім’я Лорінц Ночо, прізвище якого депутат у звіті вказує як «Накса».



Лорінц Ночо – заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить у коаліцію з правлячою партією «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як йдеться у звіті, депутати обговорили «перспективи формування добросусідських відносин». Соратник Орбана під час зустрічі наголосив на змінах в українському законодавстві, які дозволять «етнічним угорцям навчатися рідною мовою». Про жодні інші зустрічі, через які затримався в Угорщині довше дозволеного часу, Борт не повідомляє, в розділі «додаткова інформація» – порожньо. Депутат подав цей звіт 21 квітня, тобто ще перебуваючи за кордоном.

Під час липневого відрядження, як йдеться в іншому звіті Борта, він знову бачився з угорським парламентарем Лорінцом Ночо. Обговорювали «питання поглиблення міжпарламентської співпраці». До апарату ВР Борт подає цей звіт 11 липня – в цей час він перебував не в Україні.

Лорінц Ночо, з яким двічі зустрічався Борт у своїх довготривалих відрядженнях, нев’їзний в Україну. У 2021 році Державна міграційна служба заборонила йому в’їзд на три роки. Як писали тоді у ЗМІ, підставою для такого рішення стала агітація за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, що прямо забороняється Виборчим кодексом України.

«Схеми» окремо запитали в СБУ, чи не мають вони застережень стосовно поїздки депутата від ОПЗЖ на зустріч із нев’їзним соратником Орбана, і чекають на відповідь.

Виходить, що в обох випадках Борт, звітуючи про своє відрядження, мав лише одну зустріч із членом парламенту Угорщини і не повідомляв, з яких причин він перебував за кордоном довше від зазначеного терміну, пропускаючи роботу в сесійній залі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де, зокрема, провів 28-денну новорічну відпустку. Усі вісім разів депутат залишав Україну через КПП на кордоні з Угорщиною. За кордоном від початку вторгнення Борт провів 207 днів.

У січні цього року Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, постановою №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації і на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Президент Володимир Зеленський критикував виїзди народних депутатів і високопосадовців за кордон без належних на те підстав. У зверненні за 27 липня цього року, він заявляв (після новини щодо закордонного відпочинку нардепа Юрія Арістова): «Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

Разом із тим частина народних обранців скаржиться на вибіркове затвердження відряджень, що на їхню думку, підриває парламентську демократію у воєнні часи.



Зранку 1 грудня українські прикордонники не випустили за межі України депутата від « Європейської солідарності» Петра Порошенка, на підставі скасованого дозволу голови ВРУ. Згодом перший заступник спікера Олександр Корнієнко («Слуга народу») заявив, що закордонне відрядження Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування».



Пізніше у СБУ заявили, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України». Як стверджує відомство, метою таких провокацій є «знизити підтримку іноземних партнерів і спробувати розколоти українське суспільство».



За даними спецслужби, Порошенко планував зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який «системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» і закликає зняти санкції з РФ». Служба вважає, що Росія нібито мала намір використати цю зустріч, як і інші зустрічі українських політиків із іноземними посадовцями, які поширюють проросійські тези, «у своїх ІПСО проти України». У Порошенка повідомлення СБУ назвали неправдивим і зазначили, що саме з 1 по 8 грудня в експрезидента були заплановані візити лише до двох країн: Польщі та США.



Пізніше, 4 грудня, у МЗС Угорщини підтвердили, що Порошенко хотів зустрітися з прем’єром Орбаном, але не уточнив, коли саме.

Раніше «Схеми» розповідали, що після 2014 року Віталій Борт декілька разів їздив в окупований Крим із території Росії, попри заборону в’їжджати і залишати Крим поза українськими контрольно-пропускними пунктами.



Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, які отримали у своє розпорядження «Схеми», Борт неодноразово літав із Сімферополя до РФ і так само повертався до окупованого півострова.



Журналісти також встановили, що у 2019 році матір нардепа Валентина Борт отримала громадянство Російської Федерації, про що свідчить витяг із системи «Роспаспорт», а його батько має номер платника податків РФ.

Тоді депутат також не відреагував на повідомлення і дзвінки журналістів.

Віталій Борт – з 2019-го року народний депутат 9-го скликання, член партії «Платформа за життя та мир» (раніше – ОПЗЖ, нині заборонена), входить до комітету Верховної Ради з питань бюджету. До цього він ще тричі обирався до парламенту: був нардепом 5-го (2006-2007 роки), 6-го (2007-2012 роки) і 7-го (2012-2014 роки) скликань Верховної Ради.

14 квітня 2014 року, на наступний день після захоплення проросійськими активістами будівлі мерії міста Макіївка, був присутній на засіданні міськради, яка проголосувала за проведення «референдуму про подальшу долю Донбасу». Підтримав його проведення, але при цьому заявляв, що референдум «обов’язково повинен бути всеукраїнським, інакше він буде незаконним і його не визнає жодна держава». Події Революції Гідності Борт називав «свавіллям».

Раніше у Верховній Раді відмовилися надати інформацію про закордонні відрядження всіх народних депутатів у 2023 році, пославшись на те, що документ, який «містив би запитувану інформацію, в апараті ВР не створюється».