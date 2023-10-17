У Раді частині депутатів «вибірково» затверджують відрядження за кордон – Климпуш-Цинцадзе

Після медійного розголосу, повʼязаного з відпочинком депутата від «Слуги народу» Юрія Арістова на Мальдівах, керівництво Верховної Ради стало вибірково затверджувати закордонні відрядження. Про це Радіо Свобода розповіла депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція «Європейська солідарність») на конференції «Форум 2000» в столиці Чехії Празі.

«На сьогодні ми постійно стикаємося з тим, що є вибіркове затвердження відряджень на рівні керівництва Верховної Ради. Є якесь певне нерозуміння того, наскільки принципово потрібна зараз ремобілізація парламентської дипломатії з огляду на те, що настрої в багатьох суспільствах і країнах змінюються відносно України. На жаль, ми бачимо, що керівництво Верховної Ради використовує своє право підписувати ті чи інші підтвердження відряджень у дуже такий дивовижний спосіб. Подекуди, мені здається, це просто заважає захисту національних інтересів України», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Імовірні заборони на відрядження вона пов’язує з тим, що раніше депутат Юрій Арістов після відрядження до Польщі вирушив на відпочинок на Мальдівах.

Раніше депутат від «Слуги народу», представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський в етері «Свобода Live» заперечив, що існують обмеження на виїзд парламентарів для підтримання міжнародних і міжпарламентських зв’язків.