У ВР відмовились повідомити, куди і навіщо відряджали депутатів за кордон у 2023 році

У Верховній Раді відмовилися надати інформацію про закордонні відрядження всіх народних депутатів у 2023 році, пославшись на те, що документ, який «містив би запитувану інформацію, в Апараті ВР не створюється». Такий запит відправили журналісти «Схеми» (Радіо Свобода), досліджуючи питання обмеженого доступу ЗМІ до парламенту і висвітлення роботи народних депутатів.

«Схеми» надіслали запит до ВРУ з проханням надати копії документів, в тому числі розпорядження спікера Руслана Стефанчука щодо закордонних службових відряджень усіх народних депутатів, які вони здійснили протягом цього року. Через великий обсяг даних журналісти запропонували як опцію надати можливість персонально ознайомитися з документами. У відповідь в Апараті ВРУ спочатку продовжили розгляд запиту на 20 днів – через необхідність зібрати значну кількість даних, але згодом інформували, що документ, який «містив би запитувану інформацію в Апараті Верховної Ради не створюється».

У спецрепортажі «Схеми» наводять приклади закритості ВР також і в наданні інформації щодо помічників, а також показують, що відбувається поблизу парламенту – зокрема, на яких автомобілях їздять зараз народні обранці.

Крім того, у ВР не змогли показати документ, яким закрили доступ журналістів до парламенту.

Раніше «Схеми» розповідали про те, що «Слуга народу» Холодов із січня не ходив у Раду, розбудовував сімейний бізнес за кордоном.

Його однопартієць Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах. 27 липня Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

Миколу Тищенка виключили з партії та фракції «Слуга народу», коли стало відомо про його поїздку до Таїланду. У січні 2023 посольство України в Таїланді анонсувало зустріч із Тищенком «для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд». Сам Тищенко заявив, що перебуває в Азії з відрядженням, попри попередню заяву спікера Верховної Ради, що відрядження йому не погоджували.

Також журналісти Bihus.info з’ясували, що депутат Богдан Торохтій після повномасштабного вторгнення РФ перебував за межами України понад 90 днів. Згодом більшість фракції «Слуга народу» проголосувала за його виключення зі складу.

У січні цього року Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, постановою №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Президент Володимир Зеленський критикував виїзди народних депутатів та високопосадовців за кордон без належних на те підстав. У зверненні за 27 липня цього року, він заявляв (після новини щодо закордонного відпочинку нардепа Юрія Арістова): «Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине» – підкреслив Зеленський.

Разом з тим частина народних обранців скаржиться на вибіркове затвердження відряджень, що на їхню думку, підриває парламентську демократію у воєнні часи.