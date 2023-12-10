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«Тиха депортація». Крим.Реалії зняли фільм про тиск Росії на кримських татар

Постер фільму «Тиха депортація»
Постер фільму «Тиха депортація»

Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) завершили зйомки фільму про те, як кримських татар витісняють з Криму, як Росія знову залишає кримських татар без дому.

Телевізійна прем’єра документального проєкту відбудеться на Суспільному у міжнародний День прав людини, 10 грудня, о 23:35 (регіональна мережа), в ефірі марафону «Єдині новини» планується показ орієнтовно о 0:30 13 грудня, на каналі Радіо Свобода в ютубі фільм вийде теж 13 грудня ввечері.

Герої фільму розповіли свої життєві історії, як вони залишили окупований Росією Крим, що вони пережили, чому у них не було вибору залишитись, де і як живуть зараз і чи зможуть повернутися в Крим.

Їх ув'язнювали, катували, переслідували, їм загрожувала смерть. Вони могли опинитися в російській армії. Історія 1944 року повторюється: тоді радянська влада насильно вивозила кримських татар у товарних вагонах, а зараз Росія змушує представників корінного народу Криму покинути рідний дім.

Це насправді «тиха» депортація, говорять учасники стрічки.

У фільмі використані унікальні кадри з приватних архівів героїв фільму, деякі з них – публікуються вперше. Зйомки відбувалися у Польщі, Німеччині, Бельгії, Туреччині, Україні та в окупованому Криму.

Автори: Дмитро Джулай – режисер-сценарист, Анжеліка Руденко – журналіст-редактор, Микита Ісайко – оператор, Ельвіна Сеітбуллаєва – продюсер.

Анжеліка Руденко – редактор телепроєкту Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) з 2017 року. Автор документального фільму «Балух», серії інтерв'ю, включно з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Дмитро Джулай на Радіо Свобода – з 2013 року, спершу як стрімер Революції гідності. Працює над різними мультимедійними проєктами і розслідуванням воєнних злочинів Росії. Автор проєктів: «Малевич. Український квадрат», «Революція на граніті», «Вбиті Голодомором», «Мощун – битва, яка врятувала Київ», «Масові страти цивільних у Здвижівці».

Крим.Реалії – кримський проєкт української служби Радіо Свобода – стартував у березні 2014 року, відразу після окупації та під час окупації Росією Кримського півострова. Сьогодні кримська команда Радіо Свобода випускає три інформаційні сайти: російською (Крым.Реалии, http://ru.krymr.com), українською (Крим.Реалії, http://ua.krymr.com) і кримськотатарською мовами (Qırım. Aqiqat, http://ktat.krymr.com), виробляє теле/відео і радіо контент.

Крим.Реалії (КР) також представлено на ютубі і більшості популярних соціальних мереж.

Журналісти КР зняли низку фільмів, серед яких: «Крим.Нескорений», «Крим: Переможців не судять?», «Христина. Кримське соло», «Балух» та інші. Попри тиск і переслідування в Криму (арешт і засудження фрілансера КР Владислава Єсипенка, авторів КР Ірини Данілович, Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва та інших громадянських журналістів «Кримської Солідарності»), Крим.Реалії залишається одним з лідерів кримського інформаційного поля.

Місія проєкту полягає у просуванні демократичних цінностей шляхом надання точних, нецензурованих новин і проведенні відкритих дискусій в країнах і регіонах, в яких свобода слова перебуває під загрозою і в яких домінує дезінформація.

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