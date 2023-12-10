«Тиха депортація». Крим.Реалії зняли фільм про тиск Росії на кримських татар

Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) завершили зйомки фільму про те, як кримських татар витісняють з Криму, як Росія знову залишає кримських татар без дому.

Телевізійна прем’єра документального проєкту відбудеться на Суспільному у міжнародний День прав людини, 10 грудня, о 23:35 (регіональна мережа), в ефірі марафону «Єдині новини» планується показ орієнтовно о 0:30 13 грудня, на каналі Радіо Свобода в ютубі фільм вийде теж 13 грудня ввечері.

Герої фільму розповіли свої життєві історії, як вони залишили окупований Росією Крим, що вони пережили, чому у них не було вибору залишитись, де і як живуть зараз і чи зможуть повернутися в Крим.

Їх ув'язнювали, катували, переслідували, їм загрожувала смерть. Вони могли опинитися в російській армії. Історія 1944 року повторюється: тоді радянська влада насильно вивозила кримських татар у товарних вагонах, а зараз Росія змушує представників корінного народу Криму покинути рідний дім.

Це насправді «тиха» депортація, говорять учасники стрічки.

У фільмі використані унікальні кадри з приватних архівів героїв фільму, деякі з них – публікуються вперше. Зйомки відбувалися у Польщі, Німеччині, Бельгії, Туреччині, Україні та в окупованому Криму.

Автори: Дмитро Джулай – режисер-сценарист, Анжеліка Руденко – журналіст-редактор, Микита Ісайко – оператор, Ельвіна Сеітбуллаєва – продюсер.

Анжеліка Руденко – редактор телепроєкту Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) з 2017 року. Автор документального фільму «Балух», серії інтерв'ю, включно з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Дмитро Джулай на Радіо Свобода – з 2013 року, спершу як стрімер Революції гідності. Працює над різними мультимедійними проєктами і розслідуванням воєнних злочинів Росії. Автор проєктів: «Малевич. Український квадрат», «Революція на граніті», «Вбиті Голодомором», «Мощун – битва, яка врятувала Київ», «Масові страти цивільних у Здвижівці».

Крим.Реалії – кримський проєкт української служби Радіо Свобода – стартував у березні 2014 року, відразу після окупації та під час окупації Росією Кримського півострова. Сьогодні кримська команда Радіо Свобода випускає три інформаційні сайти: російською (Крым.Реалии, http://ru.krymr.com), українською (Крим.Реалії, http://ua.krymr.com) і кримськотатарською мовами (Qırım. Aqiqat, http://ktat.krymr.com), виробляє теле/відео і радіо контент.

Крим.Реалії (КР) також представлено на ютубі і більшості популярних соціальних мереж.

Журналісти КР зняли низку фільмів, серед яких: «Крим.Нескорений», «Крим: Переможців не судять?», «Христина. Кримське соло», «Балух» та інші. Попри тиск і переслідування в Криму (арешт і засудження фрілансера КР Владислава Єсипенка, авторів КР Ірини Данілович, Нарімана Джеляла, Асана Ахтемова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва та інших громадянських журналістів «Кримської Солідарності»), Крим.Реалії залишається одним з лідерів кримського інформаційного поля.

Місія проєкту полягає у просуванні демократичних цінностей шляхом надання точних, нецензурованих новин і проведенні відкритих дискусій в країнах і регіонах, в яких свобода слова перебуває під загрозою і в яких домінує дезінформація.