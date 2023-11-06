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З початку року за підтримки Держкіно створено 13 українських фільмів

Кадр зі зйомок фільму Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри». Фото ілюстративне
Кадр зі зйомок фільму Олеся Янчука «Таємний щоденник Симона Петлюри». Фото ілюстративне

З початку 2023 року за підтримки Державного агентства з питань кіно створено 13 українських фільмів, повідомляє пресслужба агентства.

«За підтримки Держкіно з початку року створено 13 українських фільмів, у виробництві перебувають 111 проєктів, а 10 фільмів – у знімальному періоді», – повідомляє Держкіно з посиланням на звіт за 1 січня - 16 жовтня 2023 року.

В агентстві повідомляють про доходи у розмірі понад 31 мільйон гривень, що надійшли до спеціального фонду від реалізації прав на фільми. Водночас у Держкіно не уточнюють розмір витрат.

Українські фільми, створені загалом за майже 10 місяців, зібрали 282 607 419 гривень та 2 123 940 глядачів. Серед фільмів-лідерів кінопрокату – анімаційний фільм «Мавка: Лісова пісня», фільми «Довбуш» та «Люксембург, Люксембург».

Влітку на сайті Prozorroпочала з’являтися інформація про те, що держава виділяє гроші на виробництво серіалів, які будуть транслюватися телеканалами «Дім» і FREEДОМ. Наприклад, на серіал «Санаторій «Незабудка» і «Позивний «Санта» виділили близько 14 мільйонів гривень. Ці ініціативи розкритикували через недоцільність таких витрат в умовах війни.

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