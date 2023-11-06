З початку року за підтримки Держкіно створено 13 українських фільмів

З початку 2023 року за підтримки Державного агентства з питань кіно створено 13 українських фільмів, повідомляє пресслужба агентства.

«За підтримки Держкіно з початку року створено 13 українських фільмів, у виробництві перебувають 111 проєктів, а 10 фільмів – у знімальному періоді», – повідомляє Держкіно з посиланням на звіт за 1 січня - 16 жовтня 2023 року.



В агентстві повідомляють про доходи у розмірі понад 31 мільйон гривень, що надійшли до спеціального фонду від реалізації прав на фільми. Водночас у Держкіно не уточнюють розмір витрат.

Українські фільми, створені загалом за майже 10 місяців, зібрали 282 607 419 гривень та 2 123 940 глядачів. Серед фільмів-лідерів кінопрокату – анімаційний фільм «Мавка: Лісова пісня», фільми «Довбуш» та «Люксембург, Люксембург».

Влітку на сайті Prozorroпочала з’являтися інформація про те, що держава виділяє гроші на виробництво серіалів, які будуть транслюватися телеканалами «Дім» і FREEДОМ. Наприклад, на серіал «Санаторій «Незабудка» і «Позивний «Санта» виділили близько 14 мільйонів гривень. Ці ініціативи розкритикували через недоцільність таких витрат в умовах війни.