Окупанти розпочали підготовку до «незаконних виборів» президента, завозять «агітаторів» – Федоров

У рамках підготовки до виборів президента Росії в березні 2024 року, на окуповані території України почали завозити «агітаторів», повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, «щоб вислужитись перед диктатором Володимиром Путіним, окупанти розпочали підготовку до незаконних виборів президента на тимчасово окупованих територіях України». Зокрема:

у Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у «віджатих» приміщеннях;

проводять збори в приміщенні райдержадміністрації – глушать зв’язок, щоб «злочинні секрети ніхто не міг підслухати»;

за інформацією мешканців, «завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам брехню про диктатора і «русский мир».

«Проте наші люди точно знають правду, а «русский мир» – злидні, терор, несвободу - бачать своїми очами», – додав Федоров.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити дану інформацію з незалежних джерел через окупацію Мелітополя російськими військовими.

Президент Росії Володимир Путін 8 грудня оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень 2024 року виборах глави російської держави.

Раніше російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.

Водночас, Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня одноголосно ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації «визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру».