У Мелітополі всіх чоловіків окупанти ставлять на військовий облік – мер

В окупованому Мелітополі у військомати відправляють навіть бюджетників, повідомив мер міста Іван Федоров.

«В Мелітополі співробітників бюджетних установ відправляють у військкомат та змушують проходити медогляд», – розповів він.

Крім того, за його словами, чоловікам, які отримують російський паспорт, «в нагрузку» видають і повістку.

«У селах Токмацького району тим, хто отримав паспорт раніше, доносять повістки з вимогою стати на облік. Абсолютно всіх агітують вступати на контракт в мінубивства РФ чи в «добробати», – додав Федоров.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити дану інформацію з незалежних джерел через окупацію Маріуполя російськими військовими.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.