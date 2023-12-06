Мінкульт: Верховний суд підтвердив – УПЦ (МП) має повернути Миколаївський собор у Кременці державі

Верховний суд підтвердив рішення попередньої інстанції щодо повернення Миколаївського собору у власність держави – про це заявило Міністерство культури та інформаційної політики 5 грудня.

За повідомленням, суд підтвердив постанову Західного апеляційного господарського суду від 2 жовтня. Апеляція раніше залишила чинним червневе рішення Господарського суду Тернопільської області.

Тоді суд першої інстанції зобов’язав релігійну громаду Української православної церкви (Московського патріархату) «Парафія Святителя Миколая» повернути державі Свято-Миколаївський собор з келіями 16-17 століть, розташований у Кременці, Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Мінкульт вказує на те, що термін дії договору з релігійною громадою УПЦ (МП) про безоплатне користування приміщенням собору закінчився 12 лютого 2023 року.

Читайте також: «Провокації створити не вдалося» – керівник Нацполіції Тернопільщини про виселення духовного училища УПЦ (МП)

«Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. Водночас релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову», – додає відомство.

УПЦ (МП) наразі не коментувала рішення Верховного суду. Його також ще немає в реєстрі судових рішень.

УПЦ (МП) вранці 30 листопада повідомила, що поліція оточила Кременецький Миколаївський кафедральний собор на Тернопільщині, на території якого розташоване регентське училище, і змусила вихованок закладу залишити приміщення. Пресслужба церкви написала, що «силовиків не бентежило навіть те, що на подвір’ї в цей час мінусова температура».

Натомість у поліції області заявили, що приміщення для переселення та транспорт були підготовлені заздалегідь. Голова поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко розповіві Радіо Свобода, що священнослужителі знали про майбутній переїзд, а поліцейські привезли харчі та гарячий чай для дітей.