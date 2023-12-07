У ГУР розповіли про списки тих, за ким українські спецслужби стежать на території РФ

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України не підтвердили і не спростували наявність списків осіб, які пішли на співпрацю з Російською Федерацією і за якими українські спецслужби стежать на території РФ. В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») 7 грудня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українські правоохоронці розслідують дії тих, хто підозрюється у державній зраді та співпраці з державою-агресором.

«Розпочати можна з коментаря Царьова (Олег Царьов, колишній український політик, живе в окупованому Криму – ред.), який детально розповів що спочатку список формує ГУР, потім його верифікує СБУ, а потім підписує особисто Зеленський. Так це бачить російська пропаганда. Ми не будемо підтверджувати чи спростовувати це. Українські правоохоронці працюють над провадженнями проти воєнних злочинців, проти державних зрадників. Ось це і є той список», – заявив Андрій Юсов.

Він додав, що це стосується не лише громадян України, проти яких є підозри у злочинах.

«Це стосується і російських окупантів-загарбників, і державних зрадників. І справедливе покарання, так чи інакше, цих людей знайде. В їхніх інтересах, щоб це відбувалося в межах України, в рамках українського правосуддя», – додав представник ГУР.

Олег Царьов, який залишився живим після замаху, здійсненого на нього наприкінці жовтня 2023 року, заявив про існування списку осіб, які становлять інтерес для українських спецслужб. Про це Царьов сказав, коментуючи вбивство у Підмосковʼї колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви.

Визнаний в Україні винним у державній зраді ексдепутат парламенту Ілля Кива був знайдений мертвим «на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу» поблизу Москви, повідомив увечері 6 грудня Слідчий комітет Росії. За цими даними, невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї.