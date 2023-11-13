14 років позбавлення волі з конфіскацією майна: суд у Львові ухвалив вирок Іллі Киві

Личаківський районний суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі відносно ексдепутата Іллі Киви, передає пресслужба суду. Зокрема, суд призначив Киві покарання у виді позбавлення волі терміном на 14 років з конфіскацією майна за трьома статтями Кримінального кодексу, в тому числі, про державну зраду.

«Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки останній переховується від органів слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме: на території Російської Федерації, а також оголошений у міжнародний розшук», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

15 березня 2022 року Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Сам він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії Росії. Кива в Україні обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки. Наразі він офіційно перебуває у розшуку.