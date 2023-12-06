У Слідкомі РФ повідомили обставини вбивства ексдепутата Киви

У Слідчому комітеті Росії підтвердили вбивство колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви.



У відомстві порушили кримінальну справу за фактом вбивства Киви у Підмосков’ї.



«Увечері на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України Ілля Кива», – йдеться у повідомленні.



У Слідчому комітеті РФ кажуть, що відпрацьовуються різні версії події.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що в Московській області виявили тіло Киви. Джерело Радіо Свобода джерело в силових органах повідомило, що ліквідація колишнього депутата Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України. Офіційно СБУ про це не повідомляла.

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15 березня 2022 року Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Сам він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії Росії.

Кива в Україні обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Личаківський районний суд Львова 13 листопада цього року ухвалив обвинувальний вирок у справі щодо ексдепутата Іллі Киви. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі терміном на 14 років з конфіскацією майна за трьома статтями Кримінального кодексу, в тому числі, про державну зраду.