СБУ ліквідувала колишнього нардепа Киву – джерело

Ліквідація колишнього народного депутата України Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України, повідомило Радіо Свобода джерело в силових органах.

За даними джерела, ліквідували Киву зі стрілецької зброї.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що в Московській області виявили тіло Киви. Як пише російська агенція «РИА Новости» з посиланням на представника екстрених служб, тіло, ймовірно, Іллі Киви знайшли у селі Супонєво (Підмосков’я).

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Личаківський районний суд Львова 13 листопада ухвалив обвинувальний вирок у справі щодо ексдепутата Іллі Киви. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі терміном на 14 років з конфіскацією майна за трьома статтями Кримінального кодексу, в тому числі, про державну зраду.

15 березня 2022 року Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Сам він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії Росії. Кива в Україні обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки. Наразі він офіційно перебуває у розшуку.