ФСБ заявляє про затримання підозрюваного в замаху на Царьова

Російська Федеральна служба безпеки завила 31 жовтня про затримання підозрюваного в замаху на колишнього депутата Верховної Ради України Олега Царьова.

Відомство стверджує, що до замаху на Царьова причетний 46-річний житель Ялти. За версією російської спецслужби, він був координатором замаху, за завданням СБУ організував стеження за Царьовим, а також обладнав «схованку із засобами поразки».

Чоловік затриманий і дав свідчення, повідомляє агенція «Інтерфакс» із посиланням на ФСБ. Під час обшуку в будинку підозрюваного знайшли саморобний вибуховий пристрій, компоненти для виготовлення такого пристрою, «засоби конспіративного звʼязку з українськими кураторами, фотографії Царьова, схеми підходів до місць його проживання та роботи».

У ФСБ заявили, що щодо Царьова та його родини «вжито необхідних заходів безпеки». Нині загрози його життю немає, а стан здоровʼя Царьова оцінюється як задовільний.

Про замах Царьова стало відомо вранці 27 жовтня. Представник призначеної Росією «адміністрації» анексованої Запорізької області Володимир Рогов заявив, що в Царьова стріляли і що він перебуває в реанімації. Замах, за даними російських ЗМІ, стався в Ялті, де мешкає Царьов. Українські ЗМІ повідомляли, що за замахом стоїть СБУ.

Олег Царьов із 2002 до 2014 року був депутатом Верховної Ради України. Після початку російської агресії в 2014 році він перейшов на бік РФ. В Україні 2022 року його заочно було засуджено до 12 років позбавлення волі.