«Нас обдурили»: сім’ю колишнього нардепа Царьова позбавили оренди кримських санаторіїв

Підконтрольна Росії кримська влада вирішила продати майно двох алуштинських пансіонатів – «Дніпро» і «Хіітовець». Ці та ще чотири санаторії з 2015 року були віддані в оренду під реалізацію інвестпроектів фірмам розшукуваного українськими правоохоронцями екс-нардепа Верховної Ради України Олега Царьова і його сім’ї. Але, як стало відомо проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі, цей продаж готується не для них.

Питання продажу майна пансіонатів «Дніпро» і «Хіітовець» ініціював перед підконтрольним Росії парламентом Криму російський глава Криму Сергій Аксьонов. 27 березня депутати його погодили.

«Дано згоду Раді міністрів на відчуження шляхом продажу на відкритому аукціоні нерухомого майна двох пансіонатів в Алушті: пансіонату «Дніпро» (19 об’єктів) та «Хіітовець» (5 об’єктів), закріпленого на праві господарського порядкування за ГУП «Сонячна Таврика», – йдеться в повідомленні підконтрольного Росії кримського парламенту.

Як раніше повідомляли Крим.Реаліі, ці пансіонати з 2015 року перебували в оренді у ТОВ «Сельбілляр» – фірми, що належить дружині та матері екс-нардепа українського парламенту, одного з лідерів «Новоросії» Олега Царьова.

Курортні інвестори

Після того, як Олег Царьов підтримав угруповання «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі і став фігурантом кримінальної справи в Україні, він із сім’єю переїхав до Криму. Царьови живуть у Ялті, в 2015 році вони заявили про себе як про інвесторів, отримавши в оренду шість санаторіїв – у Ялті, Алушті та Євпаторії.

У 2015 році фірми Царьова і його сім’ї взяли на себе зобов’язання щодо реконструкції і розвитку відразу шести кримських санаторіїв: алуштинських «Дніпра» і «Хіітовця», дитячого пульмонологічного санаторію «Ай-Тодор» у Ялті, алуштинського «Ветерана», а також євпаторійських санаторіїв «Ювілейний» і «Веселка».

Усі ці проекти були схвалені Радою щодо поліпшення інвестиційного клімату при підконтрольному Росії кримському уряді і внесені до Реєстру інвестпроектів Криму. Кожен із цих інвестпроектів оцінювався сотнями мільйонів рублів. Про те, що вони будуть довгостроковими, говорили терміни їхньої реалізації.

Мінімальний термін закінчення реконструкції передбачали в 2040 році. А пансіонати «Дніпро» і «ХііТовец» фірми Царьова, наприклад, планували реконструювати до 2064 року.

Повідомлення про планований продаж майна цих пансіонатів дало підстави припускати, що ця угода готується для фірм Царьова. Оскільки вони орендували ці пансіонати, то мали пріоритетне право на те, щоб їх викупити. Саме за такою схемою в Криму останні два десятиліття відчужувалося майно кримських санаторіїв.

​«Усіх відмовляю від участі в інвестпроектах щодо Криму»

Судячи з того, що розповів Крим.Реалії сам Олег Царьов, такі домовленості між ним і російською владою Криму дійсно були. Але в підсумку щось пішло не так.

Усі суди ми програли. Тому ніякого стосунку до цих об’єктів ми зараз не маємо

«Наші компанії підписали інвестугоду щодо шести об’єктів (санаторіїв – ред.) у Криму, вклали гроші, провели роботи, займалися серйозно цими об’єктами. Але Рада міністрів в односторонньому порядку розірвала ці договори. Ми подали до суду, написали в прокуратуру, але це нічим не закінчилося. Всі суди ми програли. Тому ніякого стосунку до цих об’єктів ми зараз не маємо», – заявив Олег Царьов у коментарі Крим.Реаліям.

За його словами, згідно з домовленостями з кримською владою, фірми його сім’ї повинні були розвивати орендовані санаторії і встигли вкласти в них більш ніж 10 мільйонів рублів. Але в підсумку в кримському уряді розірвали всі шість угод, стверджує екс-нардеп.

Усіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах щодо Криму

«Виходить, що нас обдурили. Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах щодо Криму. Тому що уряд Криму підписує такі інвестдоговори, які суди потім розцінюють як договір про наміри. А те, що ти витрачаєш на нього гроші, нікого не хвилює. Щось раптом комусь перехотілося, і все розривається», – каже Олег Царьов.

У державному унітарному підприємстві «Сонячна Таврика», на балансі якого перебувають санаторії, раніше здані в оренду фірмам Царьова, відмовилися підтвердити або спростувати інформацію про розрив інвестдоговорів щодо них, рекомендувавши звернутися з інформаційним запитом. У той же час на сайті інвестиційного порталу Криму фірми Олега Царьова і його сім’ї досі зазначені як інвестори в рамках реконструкції кримських санаторіїв, включно з пансіонатами «Дніпро» і «Хіітовець».

Олег Царьов стверджує, що має намір продовжувати боротьбу за кримські санаторії в судах. Він готується подати повторні позови з іншими вимогами.