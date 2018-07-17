Санаторії в окупованому Криму належать українській державі – ГПУ

Право власності на майно санаторіїв «Україна», «Ай-Петрі», «Орлине гніздо», «Золотий пляж», розташованих в окупованому Криму, зареєстроване за українською державою, повідомляє Генеральна прокуратура на своєму сайті.

Зазначається, що рішеннями судів минулих років, визнано право власності за державою в особі Фонду державного майна України на об’єкти нерухомого майна чотирьох санаторіїв оздоровчого призначення: «Україна», «Ай-Петрі», «Орлине гніздо», «Золотий пляж». Їхня загальна площа складає близько 11 тисяч квадратних метрів.

Повідомляється, що прокуратура АР Крим вживає заходи щодо контролю над виконанням цих судових рішень, ухвалених до тимчасової окупації півострова Росією.

«З метою повного та фактично виконання вищевказаних рішень, відомості про право державної власності на майно вищевказаних санаторіїв в особі Фонду державного майна України внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», – йдеться у повідомленні.

На початку липня стало відомо, що Російська влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів (це близько 620 мільйонів гривень – ред.) акції санаторіїв «Місхор», «Дюльбер» і «Ай-Петрі», які перебували в державній власності.

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств і організацій. Україна в міжнародних судах вимагає як компенсацію не тільки гроші, але і російське закордонне майно.