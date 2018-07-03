Влада окупованого Криму продала українські санаторії

Російська влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів (це близько 620 мільйонів гривень – ред.) акції санаторіїв «Місхор», «Дюльбер» і «Ай-Петрі», які перебували в державній власності. Про це 3 липня повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таке рішення, як вказує фактична влада півострова, ухвалене тому, що «високий рівень зношеності вказаних оздоровниць вимагає значних інвестицій».

Переможцем аукціонів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія інфраструктурних проектів».

Підконтрольний Росії парламент Криму погодив продаж ялтинських санаторіїв «Ай-Петрі», «Місхор» і «Дюльбер» восени 2017 року. До так званої «націоналізації» ці санаторії мали українських власників – Верховну Раду України та підприємства українських профспілок «Укрпрофоздоровниця».

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств і організацій. Україна в міжнародних судах вимагає як компенсацію не тільки гроші, але і російське закордонне майно.