Санаторій «Лівадія» в анексованому Криму купив російський мільярдер Малофеєв

Наближений до Кремля російській бізнесмен Костянтин Малофеєв купив на торгах санаторій «Лівадія», розташований поруч із Лівадійським палацом в анесованому Росією Криму.

Малофеєв є засновником російського телеканалу «Царьград», він перебуває під міжнародними санкціями.

За даними російських ЗМІ, Малофеєв купив санаторій «Лівадія» за 509 мільйонів рублів. Загальна площа всіх будівель складає майже 30 тисяч квадратних метрів із обладнанням і меблями.

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Санаторій розташований на схилі гори Могабі на півдні півострова, він був створений на базі колишньої літньої резиденції царської сім'ї Романових.

Про намір підконтрольної Кремлю влади Криму продати санаторій стало відомо 13 листопада.

Згідно з українським законодавством санаторій знаходиться у власності Верховної Ради України і підприємства українських профспілок «Укрпрофоздоровниця».

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На початку липня стало відомо, що російська влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів (це близько 620 мільйонів гривень – ред.) акції санаторіїв «Місхор», «Дюльбер» і «Ай-Петрі», які перебували в державній власності.

У березні 2014 року у анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але і російське закордонне майно.