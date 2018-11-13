Підконтрольна Росії влада Криму збирається продати санаторій «Лівадія»

У Криму виставили на аукціон майже за 400 млн рублів санаторій «Лівадія». Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на підконтрольну Кремлю владу півострова.

«Запрошуємо всіх зацікавлених осіб взяти участь у відкритому аукціоні з продажу рухомого та нерухомого майна санаторію «Лівадія» загальною початковою (мінімальної) вартістю 396 591 473 рублі (з урахуванням ПДВ)», – йдеться в повідомленні так званої «Розпорядчої дирекції майна Республіки Крим»

Прийом заявок на аукціон завершиться 26 листопада, сам аукціон в електронному вигляді пройде 29 листопада о 14:00, повідомляє установу.

Читайте також: Санаторії в окупованому Криму належать українській державі – ГПУ

Згідно з українським законодавством санаторій знаходиться у власності Верховної Ради України і підприємства українських профспілок «Укрпрофоздоровниця».

На початку липня стало відомо, що Російська влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів (це близько 620 мільйонів гривень – ред.) акції санаторіїв «Місхор», «Дюльбер» і «Ай-Петрі», які перебували в державній власності.

У березні 2014 року у анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

У Радіо Свобода також є цікаві новини, які не потрапляють на сайт. Читайте їх у Telegram-каналі.