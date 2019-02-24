Підконтрольна Росії влада Криму закріпила санаторій «Чорномор'я» у Лівадії за ФСБ

У підконтрольному Росії кримському уряді передали ФСБ Росії майно санаторію «Чорномор'я», розташованого у Лівадії на Південному узбережжі півострова. Це місце закрите як із суші, так і з берега. Потрапити за високі паркани можна тільки за спецперепустками. Крим.Реалії з'ясували, що приховується за огорожами та який подарунок кримські чиновники зробили ФСБ.

Санаторій «Чорномор'я» розташований в одному з наймальовничіших місць Південного узбережжя Криму. Він оточений виноградниками й парком, має вихід до моря. Цей об'єкт завжди був найбільш закритим у цій місцевості, оскільки ще з радянських часів використовувався в інтересах спецслужб: спочатку КДБ СРСР, потім Служби безпеки України. А з 2014 року він опинився під контролем ФСБ і майже п'ять років використовується для потреб російських спецслужб та їхніх сімей. 19 лютого в кримському Радміні узгодили передачу майна оздоровниці у власність ФСБ Росії.

Як віддавали «Чорномор'я»

Питання про долю санаторію «Чорномор'я» стояло у порядку денному засідання Радміну 19 лютого за номером 42. Про те, щоб імена й назви відомств, пов'язані з ФСБ, не прозвучали в прямому ефірі трансляції засідання, подбав особисто глава кримського уряду Сергій Аксенов (Аксьонов). Він запропонував проголосувати за рішення без обговорення, загальним пакетом з іншими проектами.

«Питання від 42 до 66 ‒ це питання закріплення майна за федеральними та муніципальними органами влади. Голосуємо пакетним голосуванням», ‒ лаконічно повідомив він членам уряду. У кримських міністрів запитань теж не виявилося. Так ФСБ Росії отримала можливість безроздільно розпоряджатися майном «Чорномор'я» без узгодження з будь-ким.

Санаторій «Чорномор'я» розташований на першій лінії від моря, поряд із Лівадійським палацом і парком

Подарунок, який у Радміні зробили російським спецслужбам, більш ніж багатий. Санаторій «Чорномор'я» розташований на першій лінії від моря, поряд із Лівадійським палацом і парком. Він має чотири корпуси: три житлових і один лікувальний.

До 2014 року санаторій був розрахований на 420 місць.

У «Чорномор'я» також широка інфраструктура, власний гальковий пляж і парк. Його територія закрита як з суші, так і з моря. Потрапити туди можна тільки за перепустками.

Місцеві відзначають, що останнім часом заходи безпеки в санаторії посилилися. Дорога від оздоровниці до Лівадії через Лівадійський парк обнесена високим парканом, за яким не видно ані території «Чорномор'я», ані моря.

Торік цю дорогу в соцмережах назвали «Бухенвальдом». «Те, що я побачив, переплюнуло навіть минулий рік. Ґрати тепер ще й заклали залізними листами, щоб (бидло) перехожий не бачив пляжу й еліту, яка відпочиває на ньому. Це влітку в спеку люди йтимуть у розпеченій клітці від пляжу «Дельфін» до Лівадії протягом 15 хвилин, не бачачи навіть моря й не відчуваючи бризу. Як худоба на бійню», ‒ пише в Facebook очевидець Сергій Мусійчук.

Санаторій припиняє роботу з турагентствами

На сайтах кримських турагентств санаторій представлений як соматичний цілорічний курорт. Для зимового часу там є басейн із морською водою, зимовий танцмайданчик, чотири тенісні корти, російська лазня, сауна та багато іншого.

Раніше санаторій мав одну з найкращих лікувальних баз у Криму. Там можна було лікувати майже все: від серцево-судинних захворювань до хвороб органів травлення, дихальних шляхів та опорно-рухового апарату.

До 2014 року санаторій мав сайт, але зараз він не працює. Тож дізнатися, що там змінилося, неможливо. За інформацією місцевих, публікувати у відкритому доступі що-небудь про санаторій його співробітникам теж заборонено. Так співробітники ФСБ намагаються забезпечити собі повну конфіденційність.

Російський туроператор Путевка.com протягом попередніх років продавав путівки до цього санаторію. Станом на 2015 рік відпочивальникам пропонували той же набір послуг, що й до 2014 року: ті ж критий і закритий басейни, більярд, тренажерний зал, сауну, тенісний корт, човнову станцію на пляжі.

Побачити це можна на відео, знятому на території «Чорномор'я» співробітниками турагентства 2015 року.

У турагенції Путевка.com нам повідомили, що з нинішнього року санаторій не співпрацюватиме з туроператорами, тому про путівки та умови відпочинку там їм не відомо. «Щодо санаторію «Чорномор'я» в Лівадії нічого підказати не можемо. Він відомчий і цього року з туроператорами не працює. Ми з цим санаторієм цього року не співпрацюємо, на жаль. Інформація щодо цін у нас уже видалена, тому не можемо зорієнтувати вас», ‒ повідомили нам в агентстві.

Припинення роботи з туроператорами може свідчити про майбутній ремонт чи перепрофілювання оздоровниці. З'ясувати достовірну інформацію про те, що там відбувається та яка доля очікує майно «Чорномор'я», наразі неможливо.