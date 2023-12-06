«І співчуття не висловили»: реакції на смерть Іллі Киви

Іллю Киву, колишнього українського депутата, якого Україна розшукувала за звинуваченнями в державній зраді після того, як він втік до Росії, знайшли мертвим під Москвою, повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на військову розвідку України. Як відреагували на смерть Киви в самій Росії? Та що пишуть оглядачі? Реакції зібрав «Голос Америки».

Колишнього радника МВС України (при міністрі Арсені Авакову), колишнього начальника відділу боротьби з наркотиками і колишнього народного депутата Верховної Ради України Іллю Киву, знайшли вбитим у парку в підмосковному Одінцовому.

«Увечері на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України Ілля Кива», – йдеться у повідомленні Слідчого комітету Росії.

У відомстві заявили, що порушили кримінальну справу за фактом вбивства Киви.

Кива відомий своїми скандальними заявами і поведінкою.

На початку 2023 року український суд засудив Іллю Киву до 14 років позбавлення волі за державну зраду та публічні заклики до окупації України. Вирок винесли заочно, оскільки Кива втік із України перед початком широкомасштабної агресії Росії.

Спецоперація-ліквідація?

Ліквідація колишнього народного депутата України Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України, повідомило Радіо Свобода джерело в силових органах.

За даними джерела, ліквідували Киву зі стрілецької зброї.

Також агентство Reuters повідомило з посиланням на українське джерело, яке говорило на умовах анонімності, що відповідальність за це несе Служба безпеки України.

В ефірі українського телебачення Андрій Юсов, речник ГУР України, іншої розвідувальної служби, заявив, що «Кива – всьо», але не сказав, хто стоїть за його смертю, додавши лише, що «справедливість має різні форми».

Відомий телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що працівник готелю знайшов тіло Киви з «дірою в голові, ймовірно, від використання вогнепальної зброї», додає американське видання Daily Beast.

Яка реакція в Росії?

Американський експерт з питань пострадянського простору Андерс Аслунд зауважив у мережі Х (колишня Twitter), що Кива часто брав участь у пропагандистських телешоу в Росії.

Дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс пише, що колишні колеги по пропагандистському цеху не висловили жодного співчуття, у зв’язку із загибеллю Киви.

Росіявикористовує будь-яких зрадників, яких може отримати, але їй наплювати, якщо з ними щось трапиться

«Воєнному кореспонденту російського держтелебачення Олександру Коцу вбивство Киви, очевидно, було байдуже. Росія із задоволенням використовує будь-яких зрадників, яких може отримати, але їй наплювати, якщо з ними щось трапиться», – каже Девіс у своєму твіті.

Сам Коц написав у соцмережах, що для України Кива був зрадником, але і для Росії «своїм не став, хоч як не намагався», «надто токсичний бекграунд», додає Кац.

Аналітик вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос говорить, що Ілля Кива був «відомим оперативником і посередником російських інформаційних операцій в Україні».

За словами Барроса, він також допомагав підбурювати насильницькі протести в Україні у 2020 році.

«За ним не сумуватимуть», – додає Баррос у твіті.