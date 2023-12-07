«Український Моссад»: якщо це справді СБУ ліквідувала Іллю Киву, то наскільки це законно?

Визнаний в Україні винним у державній зраді ексдепутат парламенту Ілля Кива був знайдений мертвим «на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу» поблизу Москви, повідомив увечері 6 грудня Слідчий комітет Росії. За цими даними, невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Радіо Свобода зібрало коментарі народних депутатів та експрацівників СБУ про те, чи могла українська спецслужба це зробити і чи мала на це право.

У Головному управлінні розвідки МО України страту Іллі Киви у Підмосков'ї назвали «дзвіночком для інших колаборантів, державних зрадників та воєнних злочинців».

«Констатуємо, що державний зрадник та колаборант ліквідований. І людина, яка була одним із ключових елементів російської пропаганди в Україні свого часу і пізніше вже, фактично, людина, яка виправдовувала геноцид Росії проти українців – отримав справедливий український законний вирок.

Українські правоохоронці працюють над провадженнями проти воєнних злочинців, державних зрадників. І справедливе покарання, так чи інакше, цих людей знайде

Якби здався в руки українського правосуддя, був би зараз в безпеці, в теплі і під захистом українського закону. Він обрав інший шлях. І, звичайно, це такий собі дзвіночок для інших колаборантів, державних зрадників та воєнних злочинців. У них є вибір – або чекати справедливості, які в тій чи іншій формі наздоганяє на території РФ, що, вочевидь, небезпечно, або здаватися до рук українського правосуддя.

Українські правоохоронці працюють над провадженнями проти воєнних злочинців, державних зрадників – ось це і є той список. Це стосується і російських окупантів зрадників і державних зрадників. І справедливе покарання, так чи інакше, цих людей знайде.

В їхніх інтересах, щоб це відбувалося в межах України в рамках українського правосуддя», – сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі програмі Свобода Ранок.

Хто конкретно стоїть за смертю Іллі Киви Юсов не сказав. Як і не підтвердив, що це справа рук українських спецслужб.

Між тим, джерела Радіо Свобода у силових органах ще 6 січня підтвердили, що ліквідація колишнього народного депутата України Іллі Киви є спецоперацією Служби безпеки України.

За даними джерела, ліквідували Киву зі стрілецької зброї.

Також агентство Reuters повідомило з посиланням на українське джерело, яке говорило на умовах анонімності, що відповідальність за це несе Служба безпеки України.

Офіційно СБУ не взяло на себе відповідальності за ймовірне вбивство Киви.

СБУ не може діяти за кордоном?

Ще рано робити висновки, що смерть ексдепутата в Росії– справа рук СБУ, вважає генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун.

Адже згідно з українським законодавством, пояснює генерал, ця спецслужба не має законного права займатисятакою діяльністю.

Відповідно до нашого законодавства здійснення операцій за кордонами України Служби безпеки – це протизаконна діяльність

«Служба безпеки України ніякого відношення не може мати до зовнішніх операцій за межами України. Відповідно до нашого законодавства здійснення операцій за кордонами України Служби безпеки – це протизаконна діяльність. Хоч і дуже красиво виглядає і красиво можна звітувати.

Це дуже тішить, що ворогів України стає менше, але це означає одне: якщо ми хочемо бути демократичною державою, якою ми всі вважаємо, за яку ми стояли на Майдані 10 років тому. Якщо ми це хочемо просувати – позасудові акції знищення є прерогативою тоталітарних держав.

Тому я б це назвав карою Божою, але точно не роботою спецслужб, які мають відношення до державних представників України.

Коли ми починаємо згадувати знищення тих чи інших героїв України там Коновальця, Бандери Ребета за кордоном, які здійснювалися радянськими спецслужбами, то чому ми тішимося зараз повторюючи ці злочини, розумієте?

Їх потрібно викрадати й привозити сюди та тут карати. Але коли людина, яка засуджена нашим законодавством, іде десь по лісі і йому там на голову цегла падає.

Так, це класно, прикольно, всім подобається. Але сядьмо і подумаємо що про нас думають у світі», – сказав коментарі Радіо Свобода генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Народна депутатка від парламентської фракції «Голос» та членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська у коментарі Радіо Свобода зазначила, що смерть Іллі Ківи ніщо інше, як втілення принципу «ніщо не залишиться без відплати».

Мрії багатьох українців про так званий «Український Моссад», врешті, ляжуть у практичну площину

«Нарешті принцип ніщо не залишиться без відплати набере чинності й дію. І ті мрії багатьох українців про так званий «Український Моссад», врешті, ляжуть у практичну площину.

І це буде стосуватися і колаборантів, і державних зрадників, і тих, хто йде на таку пряму здачу державних інтересів. Ну і, звісно, російських окупантів тих чи інших командувачів, лідерів, політиків, які дозволили зробити з України, те, що сьогодні відбувається.

Перепрошую, але у мене тут немає жодного сентименту. Ми кажемо і казали, що за кожну людину буде відплата – вона приходить», – каже народна обраниця.

Депутатка також розповіла, що якщо виявиться, що за ймовірним вбивством Киви у Росії стоїть СБУ, то вона «буде пишатися і напише листа із подякою».

Якщо там справді бракує законодавства, то це можна виправити

Що ж до законності таких ймовірних дій української спецслужби на території іншої держави Бобровська відповіла, що навряд СБУ могли порушити українське законодавство.

«Я вважаю, що це технічні питання. Якщо там справді бракує законодавства, то це можна виправити. По-перше – СБУ належить до розвідувального співтовариства України. Це ж не йде мова про те, що СБУ виїхала в Москву і там робила цю операцію. Це набагато глибші історії, які пропрацьовуються не тиждень і не два.

Ми говоримо, зокрема, про величезну мережу агентурну нашої розвідки. Щобільше, такі речі показують нам, не лише ефективність роботи агентурної мережі, але й виконують важливу функцію – вони показують нашим потенційним колаборантам і зрадникам, що рано чи пізно по вас прийдуть. І не важливо на якій території ви будете.

Я думаю, що законодавчо все було чисто

Я думаю, що законодавчо все було чисто.

Україна давно оголосила його (Іллю Ківу – ред.) в розшук. І не важливо – це Сальдо, чи хто це буде – Царьов, Янукович, Азаров – в розшуку вони є. Якщо судова система не справилася і на момент, коли вони були під контролем правоохоронних органів, якщо цього не зробили – будь ласка, робіть до кінця. Суспільство потребує покарання за злочини», – сказала Радіо Свобода Соломія Бобровська.

Мартиненко: Кива був законною ціллю

У тому, що за смертю Ківи стоять українські спецслужби не має сумніву його колишній колега, радник міністра внутрішніх справ України(2015-2021) Володимир Мартиненко.

На його думку, Ілля Кива був законною ціллю для сил оборони України через пропагандистську діяльність проти України.

Зрадникам пощастить, якщо їх дожене відповідальність з точки зору закону та права

«Навіть якщо вони (українські спецслужби – ред.) візьмуть за це відповідальність, то вони нічого не порушили. Чому? Бо російсько-українська війна розв’язана Росією і зрадники та колаборанти, які працюють із ворогом, ті, хто є комбатантами, ті, хто відпрацьовує на російський державний апарат агресора – вона є законними цілями при проведенні будь-яких воєнних операцій і тут немає нічого нового, що вони можуть бути ліквідовані.

Дуже сильно пощастить цим зрадникам, якщо їх дожене відповідальність з точки зору закону та права, а не з точки зору законів війни. Бо з точки зору війни – вони є законними мішенями для роботи наших сил оборони.

Тому вони абсолютно нічого не порушили з точки зору національного та міжнародного права», – сказав у коментарі Радіо Свобода колишній радник керівника МВС Володимир Мартиненко.