СБУ повідомила про підозру заступниці Аксьонова, яка вербує школярів у Криму до «Юнармії»

Служба безпеки України повідомила про підозру заступниці підконтрольного Росії голови Криму Сергія Аксьонова Олені Романовській – про це відомство заявило 7 грудня.

«Перебуваючи на «посаді», вона виконує вказівку Кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації «Юнармія». У лавах цього формування підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України», – заявляє СБУ.

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Служба вказує на те, що російські інструктори навчають дітей тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і загалом «готують учнів до війни проти нашої держави».

За даними СБУ, до кінця 2024 року Росія хоче включити до «Юнармії» кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму. Для цього Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування.

«У разі відмови з боку батьків – очільники навчальних закладів та викладачі погрожують «зверненням» до каральних органів Росії на території півострова», – йдеться в повідомленні.

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Відомство наводить дані, за якими Романовська працювала в апараті Верховної ради Криму до березня 2014 року, але потім підтримала російську окупацію. Крім того, вона «публічно підтримує збройну агресію РФ проти України».

Їй повідомили про підозру в державній зраді. Жінці загрожує до 15 років тюрми.

У квітні 2023 року російська влада Криму вимагає посилити співпрацю військкоматів і шкіл «з метою військово-патріотичного виховання дітей».