У Севастополі інтернет-провайдери заблокували доступ до українських радіостанцій

У Севастополі в окупованому Росією Криму російські інтернет-провайдери заблокували доступ до українських радіостанцій, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Не відкриваються не лише загальнополітичні, а й музичні радіостанції, які не мають політичних програм чи новин, – наприклад, «Класичне радіо», яке ретранслює виключно музику.

Блокують доступ такі інтернет-провайдери, як «SevStar», «Севастополь телеком», СТС (раніше відомий під брендом «Севмобайл»).

Незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доступ до більшості загальнополітичних українських ЗМІ на території Севастополя було заблоковано, проте кілька українських радіостанцій, у тому числі «Радіо НВ», «Громадське радіо», «Радіо Київ FM», залишалися доступними, їх можна було слухати онлайн і через програми на смартфонах.