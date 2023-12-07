У ГУР розповіли, чому Кива жив у Підмосков’ї

Убитий у Росії колишній депутат Верховної Ради Ілля Кива дбав про свою безпеку, і щоб захистити себе, жив у одному з сіл Підмосков’я. Про це 7 грудня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Безвідносно до конкретно цієї ситуації, звичайно, люди, які перебувають в активній обоймі російських спецслужб – а Кива був саме таким, – які беруть активну участь у роботі російської пропаганди, що щільно повʼязана з діяльністю спецслужб держави-агресора, дбають про свою безпеку. І, власне, держава-агресор намагається так чи інак у цьому їм допомагати. Тому, і те, де він мешкав останнім часом, це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався», – сказав Юсов.

У Слідчому комітеті Росії підтвердили смерть колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви. У відомстві порушили кримінальну справу за фактом вбивства Киви у Підмосков’ї.

«Увечері на території парку одного з котеджних містечок у селі Супонєво Одинцовського міського округу невідомий зробив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого – це ексдепутат Верховної Ради України Ілля Кива», – йдеться у повідомленні.

У Слідчому комітеті РФ кажуть, що відпрацьовуються різні версії події.

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15 березня 2022 року Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Сам він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії Росії.

Кива в Україні обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Личаківський районний суд Львова 13 листопада цього року ухвалив обвинувальний вирок у справі щодо ексдепутата Іллі Киви. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі терміном на 14 років з конфіскацією майна за трьома статтями Кримінального кодексу, в тому числі, про державну зраду.