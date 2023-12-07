В Україні заочно засудили військового РФ, який викрав 15-річного хлопця під час окупації Чернігівщини – ОГП

Чернігівський районний суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі російського військовослужбовця у справі про взяття в заручники 15-річного підлітка під час окупації армією РФ Чернігівської області навесні 2022 року, повідомили в Офісі генпрокурора.

Військового, імені якого в ОГП не наводять, визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, за попередньою змовою групи осіб. В управлінні СБУ в Чернігівській області уточнили, що йдеться про командира відділення 21-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої армії Центрального військового округу 35-річного Миколу Хачатуряна.

За версією слідства, 19 березня 2022 року російські військові викрали 15-річного підлітка в одному із сіл Чернігівського району. За даними управління СБУ, Хачатурян був причетний до організації викрадення.

Як повідомили слідчі, викрадачі утримували підлітка протягом чотирьох днів, щоб змусити його матір – військовослужбовицю Збройних сил України – надати відомості про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Слідство стверджує, що російські військові чинили психологічний тиск на жінку.

«Систематично дзвонили їй і посилали повідомлення з погрозами вчинити фізичне насильство щодо сина. Крім того, змушували його записувати голосові повідомлення, які далі відправляли матері. Неповнолітній утримувався в неналежних санітарних умовах у гаражних і підсобних приміщеннях, був позбавлений можливості зв’язатися sз рідними», – йдеться у повідомленні Чернігівської обласної прокуратури.

В управлінні Служби безпеки повідомили, що мати підлітка звернулася за допомогою до СБУ, і співробітники спецслужби провели операцію, в результаті якої вдалося звільнити підлітка і не допустити передачі секретної інформації про дислокацію підрозділів ЗСУ в Чернігівській області командуванню російської армії.

Частину Чернігівської області російські війська окупували в перші дні повномасштабного вторгнення. Під час окупації, як встановили правоохоронні органи України, російські військові чинили різні злочини: розстріли цивільного населення, зґвалтування, викрадення і катування. Наразі ці злочини розслідують СБУ й органи прокуратури.

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