Київський апеляційний суд залишив Дубінського під вартою

Київський апеляційний суд розглянув оскарження запобіжного заходу народному депутату Олександру Дубінському, але відхилив його. Про це повідомляє, зокрема, «Суспільне» 7 грудня.

За повідомленням, адвокати подавали апеляційну скаргу на тримання Дубінського під вартою. Втім, суд залишив запобіжний захід без змін. Відтак він лишатиметься під вартою щонайменше до 12 січня 2024 року.

Також народний депутат у залі суду заявив, що рентген виявив у нього перелом двох ребер внаслідок побиття, про яке його адвокати повідомляли раніше. Водночас поліція 3 грудня заявила, що дані про побиття Дубінського не підтвердилися.

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У листопаді в Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав ще одну підозру – у державній зраді й причетності до злочинної організації. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Згодом суд взяв його під варту на два місяці.

Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».