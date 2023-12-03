Поліція: дані про побиття Дубінського в СІЗО не підтвердилися

Поліція Києва повідомляє, що перевірила інформацію про можливе побиття в СІЗО народного депутата Олександра Дубінського. Ця інформація не підтвердилася, кажуть у поліції.

«До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі наносили тілесні ушкодження. Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами перевірки, судово-медичного дослідження, інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилася», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці 3 грудня.

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Напередодні в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві повідомили Радіо Свобода, що представники народного депутата Олександра Дубінського, який наразі утримується в Київському слідчому ізоляторі, звернулися до поліції через його ймовірне побиття. За вказаною заявою на місце виїхала слідчо-оперативна група, додали в поліції.

2 грудня адвокати Олександра Дубінського заявили у його телеграм-каналі, що йому нібито завдали тілесних ушкоджень у слідчому ізоляторі.

Вони додали, що на місце викликали швидку медичну допомогу, яка «констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра». Адвокати вимагають перевести Дубінського до ізолятора СБУ.

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У листопаді в Службі безпеки України повідомили, що народний депутат Олександр Дубінський отримав ще одну підозру – у державній зраді й причетності до злочинної організації. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і «входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ)». У СБУ повідомили, що основне завдання цієї організації – «розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація держави на міжнародній арені».

Згодом суд взяв його під варту на два місяці.

Раніше депутат Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».