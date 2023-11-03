В окупованому Криму заарештували підозрюваного в замаху на Царьова

Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував на два місяці 46-річного жителя Ялти, підозрюваного в замаху на колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова, повідомляють російські інформагенції з посиланням на джерела.

Прізвище підозрюваного в повідомленнях не називається. Йому інкримінують зазіхання на життя державного чи громадського діяча (стаття 277 КК РФ).

Чоловіка затримали 31 жовтня співробітники ФСБ. За версією спецслужб, підозрюваний на квартирі обладнав «схованку із засобами ураження, які надалі застосовувалися під час замаху». У відео із визнанням провини чоловік сказав, що в лютому 2023 року його нібито завербували українські спецслужби для організації замаху на Царьова.

У ФСБ також повідомили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли фото Царьова, «схеми підходів до місць його проживання та роботи», саморобний вибуховий пристрій та компоненти для його виготовлення, а також «засоби конспіративного звʼязку з українськими кураторами».

Раніше кілька українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що замах на проросійського політика Царьова є спецоперацією Служби безпеки України.

Олег Царьов був депутатом Верховної Ради України трьох скликань, в Україні його заочно засуджено до 12 років ув'язнення за сепаратизм та колабораціонізм).

27 жовтня колишній український журналіст, співробітник російського видання «Украина.ру» Олександр Чаленко повідомив, що Царьова знайшли у його будинку з ножовими пораненнями, а представник російської окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що в Олега Царьова стріляли.