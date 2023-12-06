США звинуватили чотирьох пов’язаних з Росією військових у воєнних злочинах в Україні

Сполучені Штати Америки звинуватили чотирьох проросійських солдатів у воєнних злочинах за викрадення та катування американського громадянина в Україні.



Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що звинувачення проти чотирьох «пов’язаних з Росією військовослужбовців» є першими, які були висунуті відповідно до американського закону про воєнні злочини.



«Світ став свідком жахів жорстокого вторгнення Росії в Україну. Саме тому Міністерство юстиції висунуло перші в історії США звинувачення проти чотирьох пов’язаних з Росією військовослужбовців за жахливі злочини проти американського громадянина», – сказав на прессконференції Гарланд, якого цитує CNN.



Згідно з оприлюдненим обвинувальним висновком, російські солдати насильно викрали американця з його будинку в українському селі Милове на Херсонщині. Солдати нібито били і катували американця на російській військовій базі, де його утримували протягом 10 днів у квітні 2022 року.



Після викрадення російські солдати нібито роздягли американця догола, зв’язали йому руки за спиною і били кулаками, ногами та прикладами автоматів.

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Під час незаконного утримання американця катували четверо обвинувачених та інші неназвані співвідповідачі під час щонайменше двох допитів. Згідно з обвинувальним висновком, вони роздягли його догола, жорстоко побили і сфотографували.



Двоє з обвинувачених були командирами російських збройних сил, а двоє інших – нижчими за рангом в російській армії, йдеться в обвинувальному висновку, оприлюдненому 6 грудня.



Зазначається, що американець не брав участі у війні і перебував під захистом Женевської конвенції 1949 року. Ім’я американця в обвинувальному висновку не називається.



Під час полону російські солдати нібито погрожували вбити американця, час від часу приставляючи зброю до його голови і ніж до горла. Згідно з обвинувальним висновком, російські солдати також піддали американця «імітації страти», змусивши його лягти на землю, приставивши пістолет до потилиці, а потім випустивши кулю повз його голову.



В Офісі генпрокурора України вітають роботу американських колег та заявили про готовність надалі всебічно сприяти та надавати усю необхідну інформацію.