Називали «хохлом» – депортований Богдан Єрмохін про ставлення однолітків у РФ

Богдан Єрмохін, який був серед депортованих Росією українських дітей і у листопаді повернувся до України, розповів, що в Росії стикався зі цькуванням з боку однолітків, які, з його слів, українця називали «хохлом». Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода (проєкту «Ти як?»).



Водночас, за його словами, опікунка у РФ до нього ставилася добре і нормально сприйняла новину про його прагнення повернутися в Україну, на відміну від уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка, твердить Єрмохін, була розлючена.



Також хлопець розповів про те, що бачив у Маріуполі, про те, як російська пропаганда налаштовує депортованих проти своєї країни і як почуваються депортовані українські діти в Росії. Він закликав не забувати про них і анонсував свою роль у поверненні неповнолітніх.



Депортований до Росії з Маріуполя українець Богдан Єрмохін повернувся в Україну 19 листопада. Це сталося в день його 18-річчя. Щоб забрати хлопця, у Мінськ за ним вирушила офіційна опікунка і сестра. Повернення Богдана Єрмохіна відбувалося через білорусько-український кордон.

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Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосков’я, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

Єрмохін звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився.