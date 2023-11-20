В офісі омбудсмена розповіли подробиці повернення в Україну Богдана Єрмохіна

Над поверненням Богдана Єрмохіна, який після окупації силами РФ Маріуполя був депортований до Росії, у Києві почали працювати з вересня 2023 року – після того, як український омбудсмен особисто поспілкуватися з хлопцем телефоном і впевнився, що він дійсно хоче повернутися до України, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я не можу розкривати деталі, що за що і як відповідав, і як це опрацьовували. Скажу відверто, що я особисто і моя команда почала займатися кейсом повернення Богдана з 14 вересня поточного року, коли я особисто поспілкувався телефоном із Богданом. До цього часу ні офіційних звернень до мене, ні до наших інституцій не було щодо його повернення. Так, ми знали про цю історію, відслідковували. Але саме після того, як я поставив Богдану пряме запитання: чи готовий він буде робити все, що від нього буде залежати, щоб дійсно повернутися в Україну?», і він сказав: «Так, я дуже хочу» – після цього ми почали пропрацьовувати це питання», – розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, саме від позиції хлопця залежало, чи вдасться організувати його повернення додому. Також у цьому процесі суттєво допомогла його сестра.

«У тому числі, від Богдана залежало, чи повернеться він, чи не повернеться. Ну, і ще одна героїня у повернені Богдана – це його сестра, Валерія. Бо юридично ми зробили всі документи на сестру, що сестра є його офіційним опікуном. Ну була, бо Богдан вже повнолітній. Після цього, ці документи через посередників були передані, наскільки мені відомо, російській стороні. Вони теж їх подивилися. І після цього вже не було аргументів, чи повертати Богдана», – розповів Лубінець.

Переговори з російською стороною Лубінець, за його словами, вів особисто. Зокрема, він звертався до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової. Участь у переговорах також брали представники Катару і дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

«Вже публічно неодноразово ми казали, що нам допомагає Катар. Ми повернули чотирьох дітей. Богдан став вже п’ятим. І станом на зараз ми напрацьовуємо ще повернення українських дітей при безпосередній участі Катару. ЮНІСЕФ у нас вперше взяв участь у поверненні української дитини. Це так само було їхнє бажання, наша пропозиція. І російська сторона не висловила протесту проти цього. І ми побачили, що ЮНІСЕФ теж долучився. З російської сторони, скажу навіть публічно, я звертався і до Москалькової, і наскільки мені відомо, через посередників вони зверталися до Львової-Бєлової», – каже Лубінець.

Наразі, за словами омбудсмена, Богдан Єрмохін перебуває у Києві.

«Вчора Богдан приїхав у Київ. Наразі він перебуває у Києві. На мій погляд, як уповноваженого з прав людини, саме держава повинна робити все, щоб у Богдана з’явилося житло, щоб він продовжив свою освіту, навчання, і після цього мав усі можливості для саморозвитку», – сказав Лубінець.

Про повернення Богдана Єрмохіна до України стало відомо 19 листопада.

Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосков’я, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

Єрмохін звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився.