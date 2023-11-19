Депортований із Маріуполя до РФ Богдан Єрмохін повернувся в Україну – ОП

Українець Богдан Єрмохін, який після окупації силами РФ Маріуполя був депортований до Росії, повернувся в Україну. Про це 19 листопада повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Сьогодні Богдану виповнилося 18 років. Хлопець раніше звернувся до президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Ми були в постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою. Злагоджена робота команди офісу та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Дякуємо нашим партнерам з Держави Катар та міжнародної організації ЮНІСЕФ», – написав чиновник у телеграм-каналі.

Російська омбудсмен із прав дитини Марія Львова-Бєлова (разом із лідером РФ Володимиром Путіним є підозрюваною Міжнародним кримінальним судом) раніше 19 листопада підтвердила, що 17-річний Богдан Єрмохін у Мінську зустрівся із двоюрідною сестрою.

Перед тим видання «Верстка» з посиланням на самого Єрмохіна та його адвоката повідомило, що українець Богдан Єрмохін, депортований із окупованого Маріуполя до Росії, залишив цю країну.

Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосковʼя, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

Єрмохін звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився. Російська уповноважена Марія Львова-Бєлова заявляла, що працюватиме над усуненням перешкод для повернення підлітка на батьківщину.