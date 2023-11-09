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Депортований до РФ із Маріуполя підліток просить Зеленського про допомогу

Депортований з окупованого Маріуполя Богдан Єрмохін, довоєнне фото
Депортований з окупованого Маріуполя Богдан Єрмохін, довоєнне фото

17-річний Богдан Єрмохін, депортований до Росії з окупованого Маріуполя, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ти як?»

«Я, Богдан Єрмохін, перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому», – йдеться у відео, поширеному його адвокаткою Катериною Бобровською.


Сама юристка також звернулася до глави держави з проханням узяти участь у долі юнака.

«Шановний пане президенте Володимире Олександровичу, моє імʼя Катерина Бобровська. Я адвокат Богдана Єрмохіна, який станом на сьогодні незаконно депортований до Російської Федерації. Я прошу вашого особистого контролю стосовно повернення дитини до України», ¬– сказала правниця.


Депортований до Росії 17-річний неповнолітній українець, як твердить його українська адвокатка, вже кілька разів намагався втекти з РФ, але спроби були безуспішними. За словами його захисниці, виїхати з Росії хлопець офіційно не може – на це немає згоди російських посадовців.

Днями вона повідомила, що Богдан отримав повістку, щоб з’явитися до військкомату в Московській області. На думку Бобровської, хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України – щойно йому виповниться 18. Цього віку хлопець досягне вже у грудні.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувалися із захисницею депортованого хлопця Катериною Бобровською. Також журналістам вдалося звʼязатися з російською омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою, яка запевнила, що хлопця незабаром віддадуть сестрі, його українській опікунці.

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