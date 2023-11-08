Вивезеному з Маріуполя підлітку в Росії надіслали повістку до військкомату

17-річному українському підлітку Богдану Єрмохіну, який у 2022 році був вивезений до Росії з Маріуполя та поміщений під опіку, видали повістку до військкомату. Про це проєкту Радіо Свобода «Ти як?» розповіла юристка Катерина Бобровська, яка називає себе адвокаткою Єрмохіна в Україні. Інформацію російській службі Бі-Бі-Сі також підтвердила Ірина Рудницька, офіційна опікунка Єрмохіна в Росії.

Як заявила Бобровська, Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень 2023 року, тоді йому вже буде 18 років. «Скоріш за все, його відправлять служити до російської армії», – вважає Бобровська.

Рудницька натомість стверджує, що йдеться не про призов, а про звіряння даних: «Він студент, і в нього відстрочка. І якщо що, строковики не беруть участь у СВО (російська офіційна назва війни проти України – ред.)».

І Ірина Рудницька, і прийомна мати Богдана, в родині якої хлопець виховувався до вступу до коледжу, незалежно один від одного сказали Бі-Бі-Сі, що за фактично зараз у Єрмохіна є лише російський паспорт. Формально це дає російській державі вважати хлопця військовозобовʼязаним. Однак Україна, так само як і міжнародне гуманітарне право, не визнають «паспортизацію, що здійснюється Росією, за фактом окупації». Тому з погляду України Єрмохін був і залишається громадянином країни, і будь-який призов його до російського військкомату є незаконним.

Богдан Єрмохін, який втратив обох батьків кілька років тому, до початку повномасштабної війни навчався у Маріуполі в металургійному коледжі, а його законним представником був директор навчального закладу. Невдовзі після того, як місто було окуповане, Єрмохіна вивезли на територію РФ і передали до прийомної родини в Підмосковʼї.

У березні 2023 року Єрмохін спробував утекти з Росії до України; російські силовики зупинили його поблизу білорусько-українського кордону. Омбудсмен Марія Львова-Бєлова, яка розповіла цю історію, наполягала, що те, що сталося, було провокацією і що Єрмохіна «намагалися виманити на територію України за допомогою маніпуляцій і погроз». Сам він не коментував інцидент незалежним джерелам.