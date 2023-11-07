Адвокатка депортованого з окупованого Маріуполя Богдана Єрмохіна заявляє, що підлітку в Росії вручили повістку

Катерина Бобровська – адвокатка депортованого з окупованого Маріуполя підлітка Богдана Єрмохіна – заявила, що йому у Росії вручили повістку.

«Незважаючи на те, що Богдану ще 17 років, він уже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. Я не маю жодних сумнівів, що є у планах російської влади щодо Богдана. Через два тижні Богдану виповниться 18 років, він стане повнолітнім і, ймовірно, його відправлять до російської армії», – йдеться у заяві Бобровської.



Попри те, що Богдан Єрмохін має законного опікуна в Україні, у липні 2022 року його передали під опіку до Росії, зауважила адвокатка. За її словами, з липня 2022 року підліток зробив кілька неуспішних спроб повернутися в Україну. В РФ йому видали російський паспорт.

Російська сторона це не коментувала.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані щодо вручення повістки.

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Журналісти проєктів «Ти як?» та «Схеми» (Радіо Свобода) встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину. У фільмі-розслідуванні журналісти розповіли про дітей зі списку, який особисто затвердив ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін. Більшість дітей на момент депортації перебувала в Маріуполі.

Частину дітей зі «списку 31» в Росії влаштували до нових родин. Серед них Богдан Єрмохін та Пилип Головня. Останнього всиновила уповноважена з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова.

Станом на липень 2023 року з цієї групи вдалося повернути тільки одного підлітка та трьох дітей Євгена Межевого. З початку липня 2022-го родина Межевих проживає у Латвії.

Депортація українських дітей стала причиною для видачі 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової та, власне, самого Володимира Путіна.